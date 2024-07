LECCE – Primavera, ufficializzati due centrocampisti da Ajax e Lorient

Nelle ultime ore, il Lecce ha ufficializzati due nuovi arrivi per la Primavera. Si tratta di Olaf Gorter e di Max Denis.

Gorter, centrocampista centrale olandese classe 2005, è un prodotto delle giovanili dell’Ajax con cui ha anche esordito in Youth League nel 2022/23. Nella scorsa stagione ha giocato con la squadra giovanile dei lancieri, collezionando 21 presenze in Eerste Division (seconda serie nazionale dei Paesi Bassi) oltre ad altre 14 tra Coppe e altre competizioni di categoria Under 18. Si tratta di un prospetto molto interessante anche per la sua duttilità, potendo ricoprire sia la posizione classica di mediano difensivo, sia da regista-play, sia da difensore centrale.

È di nazionalità francese, invece, Denis, di ruolo centrocampista, da poche settimane diciottenne (giugno 2006). Denis è un prodotto del settore giovanile del Lorient e, nell’ultima stagione, ha collezionato una ventina di presenze con l’Under 19 del club francese e anche due gettoni con la seconda squadra.

Entrambi arrivano a Lecce a titolo definitivo e saranno presto a disposizione di mister Scurto.