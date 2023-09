LECCE – Primavera all’esame Lazio, Coppitelli: “Mi aspetto una reazione, dobbiamo diventare squadra”

Domani alle 11 a San Pietro in Lama, ritorna in campo il Lecce Primavera, a caccia della prima vittoria di stagione dopo due sconfitte in campionato e il ko in Supercoppa. Avversario di turno, la Lazio. La conferenza stampa pre-partita di mister Federico Coppitelli,

“Domani debutteranno dall’inizio un paio di ragazzi. Queste due settimane sono state fondamentali, ora, da gruppo, dobbiamo diventare squadra con una mentalità forte. Con la Lazio mi aspetto dei passi in avanti, visti anche con la Juventus. A volte i risultati prendono il sopravvento ma, se quella partita fosse finita in parità, il risultato ci starebbe stato comunque stretto. Mi attendo una reazione contro una squadra forte e che è più avanti di noi. La rabbia e la voglia di fare punti devono essere molto forti. Youth League? Abbiamo vissuto il sorteggio con emozione anche perché giocheremo contro l’Olympiakos che è una squadra forte e di grande tradizione. Portare il nostro stemma in Europa è un motivo d’orgoglio. Speriamo di trovarci più avanti a ottobre per poterci giocare le nostre carte per il passaggio del turno. L’orgoglio che ha la gente per vedere il Lecce in Europa è anche quello nostro. Lavoriamo per farci trovare pronti”.