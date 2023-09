FEMMINILE – Presentato il Lecce Women 2023/24. Sticchi Damiani: “Realtà motivo di grande orgoglio”

Si è tenuta oggi pomeriggio presso la sala ricevimenti Mille e Una Notte di Sternatia la presentazione del Lecce Women 2023/24. Alla presenza di squadra, staff tecnico, del presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e del direttore generale del club di via Costadura Giuseppe Mercadante, la serata è stata introdotta dal dg della sezione femminile Lino De Lorenzis.

STICCHI. “Ci tengo particolarmente a questi appuntamenti che coinvolgono il Lecce Women. La presenza delle ragazze nella famiglia Us Lecce è importante ed è motivo di grande orgoglio. Noi da soli non avremmo organizzato una squadra femminile dalla mattina alla sera, così abbiamo potuto beneficiare di un grande lavoro fatto in precedenza da Lino e da tutto il sodalizio. In questi anni ho potuto apprezzare educazione e correttezza, nonché il valore di queste ragazze. Questo vuol dire che dietro c’è una grande società che lavora con intelligenza. Noi sul piano maschile saremo ancora più attenti a cercare le espressioni del territorio così come è brava a fare la sezione femminile.

MERCADANTE. “Il progetto che lega questa realtà femminile al nostro club ci rende orgogliosi di poter lavorare insieme. Questo staff lavora da tantissimi anni insieme e lo fa bene. Lo si vede nel lavoro di ragazze che devono essere orgogliose del territorio che rappresentano, potendo essere d’esempio per tutto il movimento. Noi staremo sempre al fianco delle ragazze”.

COACH INDINO. “Per noi avere l’US Lecce al nostro fianco è un onore. E’ una maglia che sentivamo addosso da sempre, già da prima della collaborazione. Siamo orgogliosi di portare avanti dei valori così importanti, che tutti riconoscono al sodalizio di Saverio Sticchi Damiani, alla squadra maschile ed a quella femminile. Speriamo di avere un ruolo sempre più importante all’interno di un club del quale non ci sentiamo una costola, ma una parte integrante e di rilievo”.

Ecco la rosa ufficiale e definitiva del club:

Portieri

Garzya Zaira 18/07/2008

Prieto Noelia 22/07/1995 (Spagna)

Rizzo Roberta 15/09/2006

Serio Gaia 10/10/2007

Difensori

Becchimanzi Sara 14/06/2000 (Roma CF)

Bocchieri Sara 22/10/2006

Bornung-Hilker Smila 03/12/2003 (Ballerup-Skovlunde – Danimarca)

Daple Pindo Ada Esther 12/11/1999 (Costa d’Avorio)

De Punzio Noemi 13/06/2006

Felline Giulia 30/01/2001

Ingrosso Aurora 23/07/2009

Megna Chiara 08/09/2006 (Ss Lazio)

Scardino Mariele 29/07/2008

Tondo Veronica 13/05/2007

Centrocampiste

Bisanti Miriam 02/12/2006

Cudazzo Arianna 13/01/2009

Di Staso Matilde 26/07/2008

Guido Chiara 10/02/2000

Mariano Alessia 26/11/2008

Monno Chiara 14/07/2007

Pompa Paulina 08/08/2003 (Ks Pogon Dekpol Iczew – Polonia)

Tomei Simona 03/03/1996

Attaccanti

Crusafio Chiara 13/12/2006

D’Amico Serena 19/12/1992

De Paola Eliana 15/09/2008

De Vito Annachiara 02/06/2009

Ejzel Kinga 02/10/1998 (Ks Pogon Dekpol Tezew – Polonia)

Nutricati Lucia 11/04/2009

Renna Aria 14/02/2009

Staff tecnico

Allenatrice INDINO Vera

Preparatore atletico LA MAZZA Gianluca Collaboratore

Prep. Atl. FALCONE Pietro

Preparatore dei portieri ROMANO Andrea

Match analyst TOSSANI Michele

Responsabile sanitario DEL COCO Ciro

Medico sociale DOLLORENZO Lorenzo

Fisioterapista GALBENUS Cristinel

Fisioterapista SERIO Riccardo