LECCE – Presentati gli ultimi innesti. Plizzari: “Qui grande mentalità”. Ragusa: “Pronto a dare una mano”

Ultima giornata di presentazioni in casa Lecce. Nella mattinata si è infatti tenuta la conferenza stampa di presentazione degli ultimi due acquisti del mercato invernale, ovvero Alessandro Plizzari ed Antonino Ragusa.

Il portiere, che arriva come vice-Gabriel, è pronto a mettersi a disposizione con umiltà: “Per me è stata una decisione facile da prendere perché arrivo in una rosa di grande qualità. Conosco bene Bleve e Gabriel, mi hanno dato feedback positivo aiutandomi ad intraprendere una strada che avevo comunque già intenzione di scegliere. Vengo qui con lo spirito di un ragazzo giovane che si mette a disposizione e che vuole dimostrare il proprio valore. Voglio riprendermi quello che il cammino può darmi dando il massimo in quest’esperienza in giallorosso. Passo dal Milan al Lecce, due squadre che stanno facendo un cammino di vertice nei rispettivi campionati. Cambia quindi la categoria ma non la mentalità di due squadre che puntano al massimo. La mia forza è quella di essere un ragazzo che ha serietà nel lavoro, dedizione e passione. Voglio mettere tutto me stesso sul campo per cercare di ottenere il massimo, sempre con umiltà e voglia di fare”.

L’attaccante ex Verona è rimasto colpito dalla qualità della squadra: “Trovo una squadra che finora ho visto solo in televisione. Dall’esterno mi piaceva molto, dall’interno ancora di più perché si tocca con mano il gran lavoro di Baroni. Sono super motivato per dare il massimo in questi mesi che sono rimasti per poter ottenere il massimo. Ho sempre fatto l’attaccante esterno, se c’è stato bisogno ho fatto anche la punta centrale in caso di necessità. Sono un giocatore di gamba, punto sempre a dare il massimo durante la partita e mettermi a disposizione dei compagni. A Lecce credo in primis che ci sia tantissima qualità della rosa, di conseguenza è più facile creare occasioni da gol. Il mister sa trasmettere quello che vuole ai calciatori. A livello fisico sto bene, a Verona si lavora molto sotto quel punto di vista”.