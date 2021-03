LECCE – Preoccupa Paganini, in quattro a parte. Riconoscimenti della Lega B per Rodriguez e Majer

Altro allenamento pomeridiano per il Lecce all’Acaya Golf Resort in preparazione di Lecce-Chievo di sabato prossimo. Così come successo ieri, anche oggi Dermaku, Rodriguez e Listkowski hanno svolto parte della seduta insieme al resto del gruppo per poi completare la sessione con una serie di esercizi personalizzati. Paganini, invece, che ha svolto lo stesso tipo di lavoro dei tre suoi compagni, oggi ha svolto una sessione completamente personalizzata, insieme a Calderoni, Vigorito e Monterisi.

Domani altra seduta pomeridiana, ma stavolta al Via del Mare.

Intanto, la Lega di Serie B ha eletto il bomberino giallorosso Pablo Rodriguez come giocatore del mese di febbraio, esito emerso dalle votazioni dei fan della pagina Facebook del torneo cadetto, grazie ai due gol (contro Brescia e Cremonese) e agli assist prodotti per i compagni. Il siluro di Majer nella porta di Venturi, invece. è stato proclamato il gol più bello della 27esima giornata.

