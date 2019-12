LECCE – Per il centrocampo piace Ionita del Cagliari, Donati vicino alla firma

Se il campo prima della sosta natalizia metterà il Lecce di fronte a due sfide importantissime in chiave salvezza, fuori dal rettangolo verde la società di Via Costadura sembra essere già al lavoro per puntellare l’organico a disposizione di mister Fabio Liverani.

Secondo un’indiscrezione lanciata da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, il ds giallorosso Meluso sembra aver già intavolato una trattativa con il Cagliari per portare in Salento il centrocampista moldavo classe 1990 Artur Ionita, che fino ad oggi ha collezionato 12 presenze con la casacca rossoblù; una svolta positiva la si potrebbe avere nella giornata di sabato, quando l’agente del calciatore, Alessandro Beltrami, raggiungerà Brescia per assistere al match salvezza

del Rigamonti, probabilmente con un incontro in agenda già fissato.

Nelle prossime ore inoltre dovrebbe arrivare la firma del terzino sinistro Giulio Donati, che in queste settimane di prova sembra aver convinto a pieno Fabio Liverani.