LECCE – Panchina bollente: Baroni, dopo Liverani e Corini, tre allenatori in nemmeno un anno

Si attende solo l’annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare tra domani e martedì, ma il lavoro di ricerca e selezione sembra ormai ultimato. Marco Baroni sarà il prossimo allenatore del Lecce, ai nastri di partenza del campionato di Serie B che prenderà il via il 20 e il 21 agosto 2021.

Dopo aver vagliato una serie di figure che potevano fare al caso dei giallorossi, il club di via Costadura ha puntato, decisamente, sul tecnico fiorentino, che, da giocatore, si è già fatto amare nel Salento sotto la guida di Carlo Mazzone.

In nemmeno un anno, quindi, si saranno alternate tre guide tecniche sulla panchina dei giallorossi: Fabio Liverani, sino al 19 agosto 2020, giorno del suo esonero successivo alla mancata salvezza in Serie A e ai contrasti col sodalizio presieduto da Saverio Sticchi Damiani; Eugenio Corini, in carica dal 22 agosto 2020 sino al 22 maggio 2021, quando si è deciso di interrompere unilateralmente il contratto con il tecnico bresciano, col quale il Lecce ha visto sfumare le ottime chance di promozione, prima diretta, poi indiretta, con un finale di stagione da incubo. E, infine, Marco Baroni, che monterà a cavallo nelle prossime ore.

L’ex allenatore della Reggina avrà il principale compito di stringere i bulloni della difesa, che, nelle ultime due stagioni, ha fatto acqua da tutte le parti. Si spera, quindi, che le sue straordinarie doti da calciatore vengano messe in atto anche come coach. Il suo modulo preferito è il 4-2-3-1 e, anche in base a ciò, saranno valutati gli elementi in rosa per capire chi può essere utile a tale schema di gioco, e chi meno, per cercare delle pedine funzionali sul mercato estivo.

Si attende anche di conoscere i nomi dello staff tecnico di Baroni che, alla Reggina, poteva contare su Fabrizio Del Rosso come vice; Andrea Petruolo come preparatore atletico; Carmine Alessandria come match analyst.

(foto: M. Baroni, ph. Coribello-SalentoSport)