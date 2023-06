LECCE – Oudin non vuole fermarsi: “Il cambio di ruolo mi ha dato una spinta in più”

Grande protagonista del match pareggiato sul campo della Lazio, il centrocampista del Lecce Remi Oudin ha parlato quest’oggi in conferenza stampa.

L’apertura è stata dedicata al nuovo ruolo in cui mister Baroni lo ha lanciato: “Ho accettato volentieri questo cambiamento in termini tattici, è molto interessante e stimolante, poiché mi consente di mettere in evidenza nuove qualità. Sta andando bene. Mi adatto a tutto, ho seguito il consiglio del mister”.

Domenica al Via del Mare c’è lo Spezia: “Partita importantissima, entrambe le squadre hanno bisogno di punti, noi faremo di tutto per vincere. Dobbiamo evitare di commettere errori in generale perché per noi vincere è troppo importante. C’è tanta voglia di lavorare, abbiamo la giusta grinta per farcela”.

L’ex Bourdeaux è poi tornato sulla doppietta sul campo della Lazio: “Io il terzo francese a fare due gol a Roma dopo Pogba ed Henry? Aspettavo di fare gol da tanto, farne due contro una grande squadra come la Lazio mi dà tantissima felicità. Un gol su punizione? Mi piacerebbe tanto segnare su punizione e già domenica sarebbe importantissimo”.

Il Lecce di quest’anno è a forti tinte francesi: “Io insieme a Umtiti e Blin? Noi cerchiamo di offrire la nostra esperienza al gruppo, ma prendiamo anche tanto dal gruppo. L’esultanza con Gendrey è frutto di un’ottima amicizia tra noi”.