LECCE – Ottime notizie per Corini: Gallo recuperato e nazionali disponibili per la rifinitura

È proseguito con una singola sessione all’Acaya Golf Resort il lavoro settimanale del Lecce che porterà all’impegno di venerdì con la Salernitana al Via del Mare. Per Eugenio Corini arrivano ottime notizie, dal momento che l’unico ad allenarsi a parte è stato il polacco Listkowski. Recuperato appieno, quindi, Antonino Gallo, che sarà a disposizione con i campani anche se il tecnico valuterà domani alla rifinitura.

Rifinitura alla quale parteciperanno regolarmente Hjulmand e Nikolov, impegnati quest’oggi con le rispettive nazionali (in campo, in questo momento, Hjulmand per Danimarca-Russia U21; alle 20.45 la gara tra la Germania e la Macedonia del Nord di Nikolov). Out invece Mancosu, in convalescenza dall’intervento all’appendice.

L’allenamento della vigilia è programmato per domani pomeriggio sempre ad Acaya.