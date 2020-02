LECCE – Niente divieto causa coronavirus. Trasferta libera per gli atalantini

Nonostante in molti pensassero a misure restrittive quantomeno per i tifosi ospiti, Lecce-Atalanta non solo sarà a porte aperte, come da disposizione governativa, ma è indicata anche come trasferta libera per chi viene da Bergamo. Nelle direttive, infatti, non vi è alcuna restrizione per chi proviene dalla Lombardia, questo perché gli organi di competenza hanno valutato che non vi sono rischi per coloro che assisteranno al match del Via del Mare.

Di seguito il comunicato del Lecce sui biglietti:

Si riportano di seguito le misure organizzative valevoli per la gara del Campionato Serie A 2019/2020 Lecce-Atalanta del 01/03/2020 ore 15:00.

Si invitano tutti i tifosi a:

– rispettare la disciplina dei titoli di accesso e del Regolamento d’Uso dello stadio “E. Giardiniero” – Via del Mare di Lecce;

– rispettare il Codice di Regolamentazione (cd gradimento) ricordando che in caso di violazioni ricorrendone i presupposti la società è tenuta ad adottare i relativi provvedimenti;

– premunirsi, in tempo utile, del biglietto d’ingresso;

– raggiungere lo stadio con debito anticipo per evitare lunghe code davanti ai varchi d’accesso e ai botteghini.

Prezzi e modalità acquisto biglietti Tifosi U.S. Lecce

La vendita sarà attiva dalle ore 10:00 di lunedì 24 febbraio.

Settore Prezzi Prezzi Giorno Gara Intero € Under14 € Intero € Under14 € Tribuna Centrale Inf 35 16 40 20 Tribuna Est 25 10 30 14 Curve Nord/Sud 19 8 25 10 Ospiti 19 8

UNDER 14: tariffa riservata a bambini/ragazzi di età inferiore a anni 14 al momento dell’acquisto.

Prezzi Giorno Gara: il giorno della gara la maggiorazione dei prezzi sarà applicata solo presso il punto vendita “Botteghini Stadio”.

Punti vendita

➢ BIGLIETTERIA ON-LINE anche il giorno della gara, registrandosi al sito: www.vivaticket.it

in modalità HOME TICKETING (Stampa a casa). E’ fatto obbligo all’acquirente di assicurarsi che la stampa prodotta sia di buona qualità. La stampa dell’avvenuto acquisto rappresenterà il titolo d’accesso per l’evento e pertanto dovrà essere necessariamente presentato integro al controllo accessi dell’impianto. L’U.S. Lecce declina ogni responsabilità da eventuali problematiche di riconoscimento del biglietto ai tornelli dovute esclusivamente alla stampa non leggibile.

➢ PUNTI VENDITA AUTORIZZATI U.S. LECCE

obbligatorio esibire documenti d’identità in originale o fotocopie.

Punti Vendita Autorizzati – Vedi elenco in Home alla voce “Biglietteria”

➢ BOTTEGHINI STADIO

I botteghini saranno aperti nei giorni:

– sabato 29 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 18:00;

– il giorno della gara a partire dalle ore 10:00.

Ulteriori info in Home alla voce “Biglietteria”.