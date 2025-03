LECCE – Milan al “Via del Mare” senza due titolari in difesa: il Giudice sportivo

foto: Rafia vs Maignan (Lecce-Milan, nov. '23)ph: Coribello/SalentoSport

Il Milan dovrà rinunciare a due pezzi importanti della propria difesa nella sfida di sabato prossimo al “Via del Mare” contro il Lecce. Il Giudice sportivo ha infatti comminato una giornata di squalifica a testa, tra gli altri, a Strahinja Pavlovic, difensore centrale espulso domenica con la Lazio, e al portiere Mike Maignan per espressioni irriguardose nei confronti del direttore di gara proferite nel tunnel di San Siro. Per il nazionale francese anche un’ammenda di 15mila euro. In porta dovrebbe giocare Marco Sportiello.

Altri squalificati: una giornata per Marc Oliver Kempf (Como), Remo Freuler (Bologna), Gianluca Mancini (Roma), Rolando Mandragora (Fiorentina), Mergim Vojvoda (Como), Nicolò Zaniolo (Fiorentina).