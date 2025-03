VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Seconda Divisione: risultati 02.03.2025, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (Pool Promozione, giornata 4 – 2 mar.): Melendugno-Omag S. Giovanni Marignano 1-3.

CLASSIFICA: Omag S.G. Marignano 58 – Macerata 53 – Messina 50 – Busto Arsizio 48 – Itas Trentino 45 – Brescia 38 – Altafratte 35 – Cremona 35 – Melendugno 31 – Costa Volpino 30.

PROSSIMO TURNO (9 mar.): Costa Volpino-Melendugno.

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 20): Aurispa-Reggio Calabria 1-3, Modica-Sorrento 3-0, Napoli-Gioia del Colle 3-0, Sabaudia-Campobasso 3-1, Lagonegro-Castellana 3-2.

CLASSIFICA: Sorrento 47 – Reggio Calabria 38 – Lagonegro, Gioia del Colle 37 – Modica 30 – Ortona 27 – Aurispa, Sabaudia 24 – Castellana Grotte 20 – Napoli 19 – Campobasso 9.

PROSSIMO TURNO (9 mar.): Castellana Grotte-Aurispa, Campobasso-Napoli, Sorrento-Lagonegro, Gioia del Colle-Modica, Reggio Calabria-Ortona. Riposa Sabaudia.

(US Aurispa LPLV – Davide Ruberto) – Aurispa Links per la Vita si arrende per 3-1 con Reggio Calabria. Lo starting six di coach Giuseppe Ambrosio è il seguente: gli schiacciatori Iannaccone e Ferrini, il palleggiatore Fabroni, l’opposto Penna, i centrali Deserio e Maletto, e il libero Cappio.

L’inizio di Aurispa Links per la Vita è difficoltoso: la squadra commette troppi errori e si trova a dover colmare un gap di cinque punti, costringendo coach Ambrosio al primo timeout (2-7). Il mani out di Penna e la diagonale di Ferrini rappresentano il primo tentativo di rimonta e, dopo la freeball dello stesso Ferrini, Penna colpisce da posto quattro (7-11). Fa il suo ingresso in campo Alessandro Coppa, che rileva Maletto, e le squadre procedono colpo su colpo con Lazzaretto e Penna sugli scudi (10-14). L’ace di Laganà e il break di Reggio Calabria spingono coach Ambrosio a chiamare il secondo timeout (10-16). Ferrini e Iannaccone tornano a referto, ma la pipe di Lazzaretto sembra chiudere qualsiasi possibile tentativo di rimonta (15-22). Il pallonetto di Penna e un lungo scambio conclusosi con l’errore di Reggio Calabria ridà fiducia ai salentini che accorciano ulteriormente con l’ace di Penna, convincendo coach Polimeni a chiamare timeout (18-22). Aurispa Links per la Vita ha il merito di crederci ma, dopo il mani out di Iannaccone e la palla “piazzata” del neoentrato Mazzone, Reggio Calabria torna a martellare e chiude il set con l’attacco di Lazzaretto (21-25).

I punti di Penna e Ferrini aprono il secondo set, ma Lazzaretto e compagni rispondono colpo su colpo e trovano il break con Laganà e Soncini (3-5). Aurispa Links per la Vita lotta e trova il pari con Deserio, poi arriva l’avvicendamento tra Iannaccone e Mazzone, con quest’ultimo che si mette subito in mostra con una diagonale strettissima nei tre metri, ma Reggio Calabria conserva il piccolo vantaggio maturato nelle fasi di gioco precedenti (7-10). Lo splendido attacco in lungolinea di Penna e il bel primo tempo di Maletto precedono l’ottimo servizio di Ferrini che costringe gli ospiti all’errore, portando le squadre in parità (13-13). Il vantaggio lo firma Penna con un mani out, che poi si ripete in diagonale e spinge coach Polimeni al timeout (15-13). Mazzone attacca in lungolinea e il successivo servizio insidioso di Penna porta Reggio Calabria a sbagliare, convincendo coach Polimeni a chiamare ancora timeout (20-15). Il mani out di Mazzone spinge Aurispa Links per la Vita a +6 mettendo un’ipoteca sul set, conquistato grazie a due errori in battuta di Reggio Calabria (25-20).

L’inizio del terzo set è favorevole a Reggio Calabria, che spinge con Morabito e Laganà, mandando subito coach Ambrosio al timeout (2-6). Il monster block di Lazzaretto e l’ace di Laganà spingono coach Ambrosio al secondo timeout nel giro di pochissimo (3-9). Stavolta è Penna ad effettuare il monster block su Lazzaretto, quindi Fabroni e Maletto confezionano un bel primo tempo ma, è tutto quello che Aurispa Links per la Vita riesce a dare in questa fase del match, con Reggio Calabria che incrementa il vantaggio (5-12). Il break dei salentini arriva sul servizio di Mazzone, che conquista anche l’ace portando coach Polimeni al timeout (8-12). Fabroni mette a terra il pallone con una giocata di prima intenzione che strappa l’applauso del Palasport di Tricase, ma un fallo a rete e un’altra infrazione dei padroni di casa permettono a Reggio Calabria di rimpinguare il vantaggio (10-16). Laganà è irresistibile e conquista un altro ace, poi arriva la girandola di cambi in casa Aurispa Links per la Vita: Colaci e Coppa sostituiscono Ferrini e Deserio, mentre D’Alba e Cimmino rilevano Fabroni e Penna. I padroni di casa rendono meno ampio il passivo con i punti di Mazzone e Maletto, ma il set lo vince Reggio Calabria (17-25).

Mazzone apre il quarto set, Maletto lo segue con un primo tempo e la sfida procede punto su punto (4-5). Un piccolo malore per Tiziano Mazzone costringe l’arbitro ad interrompere il gioco e a far intervenire i sanitari ma, per fortuna, dopo tutti gli accertamenti il giocatore si riprende e resta in campo. Reggio Calabria mantiene il comando incrementando il vantaggio con Laganà, autore dell’ennesimo ace, che spinge coach Ambrosio al timeout (4-9). Aurispa Links per la Vita non riesce a trovare le contromisure e, nonostante i punti di Deserio, Penna e Mazzone, non sembra poter riaprire il match (9-15). Si avanza punto su punto senza grandi emozioni: Soncini sfrutta il buon momento dei suoi per conquistare un ace e il finale non riserva sorprese, con Reggio Calabria che conquista anche il quarto set (19-25).

IL TABELLINO

Aurispa Links per la Vita – Domotek Reggio Calabria 1-3

(21-25; 25-20; 17-25; 19-25)

Aurispa Links per la vita: Tiziano Mazzone 15, Marco Fabroni 2, Alessio Ferrini 5, Paolo Cappio, Enrico D’Alba, Raffaele Colaci 1, Gaetano Penna 18, Alessandro Coppa 1, Dario Iannaccone 4, Michele Deserio 5, Gabriele Maletto 8, Andrea Bleve, Jacopo Cimmino. All. Giuseppe Ambrosio

Domotek Reggio Calabria: Esposito, Laganà 17, Lazzaretto 19, Soncini 12, Stufano 1, Picardo 6, Lopetrone (L1), Giuliani, De Santis, Galipò 2, Lamp, Pugliatti, Murabito 9, Zappoli Guarienti. All. Antonio Polimeni, vice all. Vandir Sergio Dal Pozzo.

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 17): Marigliano-Faam Matese 3-1, San Marzano-Cus Bari 3-1, AC Bari-Leverano 1-3, Casoria-Lecce Volley 2-3, Volley Meta-SanVitoMesagne 0-3, Galatone-Molfetta 3-0, Grottaglie_Pag Taviano 2-3.

CLASSIFICA: Galatone 48 – Grottaglie 41 – Leverano, Pag Taviano 36 – Molfetta 31 – Marigliano 28 – SanVitoMesagne 27 – San Marzano, Cus Bari 24 – Faam Matese 21 – Lecce Volley 14 – Volley Meta, Casoria 11 – AC Bari 5.

PROSSIMO TURNO (8-9 mar.): Cus Bari-Marigliano, Faam Matese-San Marzano, Lecce Volley-AC Bari, Volley Meta-Leverano, SanVitoMesagne-Casoria, Molfetta-Grottaglie, Pag Taviano-Galatone.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 17): Pescara-Salerno 1-3, Arabona-L’Aquila 3-0, Leonessa-Cerignola 3-1, Monopoli-Napoli 3-2, Villaricca-SS Nardò 0-3, Isernia-CDM Cutrofiano 3-1, Faam Matese-Castellaneta 3-2.

CLASSIFICA: Leonessa 48 – Cerignola 39 – Castellaneta, Faam Matese 38 – Arabona 33 – SS Nardò 29 – Isernia 25 – Salerno 24 – Monopoli, Napoli 22 – Pescara 16 – CDM Cutrofiano 10 – Villaricca 7 – Cus L’Aquila 6.

PROSSIMO TURNO (8-9 mar.): Cus L’Aquila-Pescara, Saletno-Arabona, Napoli-Leonessa, Cerignola-Villaricca, SS Nardò-Monopoli, CDM Cutrofiano-Faam Matese, Castellaneta-Isernia.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 17): Aurora Brindisi-Gioiella 3-1, Trepuzzi-FA Oria 3-0, LC Monteroni-San Cassiano 3-2, Flyarmida-Talsano 3-0, NV Gioia-CDM Cutrofiano 3-0, CDM Astra Volley-NV Maglie 0-3, Crispiano-Melendugno Calimera 3-0.

CLASSIFICA: LC Monteroni 46 – Aurora Brindisi 45 – Gioiella 41 – Trepuzzi 40 – FA Oria 34 – Crispiano 32 – Flyarmida 29 – NV Gioia 26 – San Cassiano 20 – NV Maglie 19 – CDM Astra Volley 11 – CDM Cutrofiano 9 – Talsano 3 – Melendugno Calimera 2.

PROSSIMO TURNO (8-9 mar.): FA Oria-Aurora Brindisi, Gioiella-Trepuzzi, Talsano-LC Monteroni, San Cassiano-NV Gioia, CDM Cutrofiano-Flyarmida, NV Maglie-Crispiano, Melendugno Calimera-CDM Astra Volley.

—

VOLLEY C/m girone B



RISULTATI (giornata 15): Fasano-Turi 1-3, Mottola-V. Tricase 1-3, D&F Caffè-OF Squinzano 3-1, LS Casarano-Materdomini 3-1, Frascolla TA-Showy Boys 0-3.

CLASSIFICA: LS Casarano 40 – D&F Caffè 32 – V. Tricase 26 – OF Squinzano, Turi 25 – Showy Boys 24 – LC Mottola 20 – Fasano 16 – Materdomini, Frascolla TA 7 – MB Ruffano 3.

PROSSIMO TURNO (8-9 mar.): Turi-MB Ruffano, Materdomini-Fasano, OF Squinzano-Mottola, V. Tricase-LS Casarano, Showy Boys-D&F Caffè.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 15): AR Spongano-MSP Galatina 1-3, O. Parabita-Copertino 0-3, Lecce Volley-F. Tricase 3-1, RV Ugento-Surbo 1-3, Cogequ Monteroni-Sport & Friends 3-0, MB Ruffano-San Pietro 3-1.

CLASSIFICA: MB Ruffano 39 – FNC Surbo, MSP Galatina 37 – Copertino 30 – Cogequ Monteroni 26 – RV Ugento 25 – AR Spongano 21 – O. Parabita 20 – San Pietro, Sport & Friends 13 – Lecce 5 – F. Tricase 4.

PROSSIMO TURNO (8-9 mar.): MSP Galatina-MB Ruffano, FNC Surbo-AR Spongano, F. Tricase-O. Parabita, Copertino-RV Ugento Sport & Friends-Lecce, San Pietro-Cogequ Monteroni.

—

VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 17): Monopoli-Materdomini 2-3, AI Alberobello-Vibrotek 3-0, Tiger Squinzano-VR Nardò 3-1, VC Grottaglie-Parabita 1-3, San Pancrazio-SBV Galatina 3-1.

CLASSIFICA: Parabita 44 – San Pancrazio 40 – AI Alberobello 35 – VR Nardò 28 – T. Squinzano 25 – SBV Galatina 20 – Materdomini, VC Grottaglie 14 – Massafra 12 – Vibrotek, GS Atletico 11 – Monopoli 7.

PROSSIMO TURNO (8-9 mar.): Vibrotek-Monopoli, Materdomini-Massafra, VR Nardò-VC Grottaglie, Parabita-GS Atletico 3-0, SBV Galatina-AI Alberobello.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA” GIRONE A

RISULTATI (giornata 14): Monteroni U18-Otranto 0-3, Wesport-Bee Lecce (10/03), NV Maglie-Trepuzzi 0-3, GV Piero Corvino-Melendugno Calimera 3-0.

CLASSIFICA: Bee Lecce 33 – CDM Cuterofiano 27 – GV Piero Corvino 24 – Trepuzzi, Otranto 22 – Wesport 18 – Monteroni U18 9 – NV Maglie 4 – Melendugno Calimera 3.

PROSSIMO TURNO (6-9 mar.): CDM Cutrofiano-NV Maglie, Trepuzzi-Bee Lecce, Monteroni U18-Wesport, Otranto-GV Piero Corvino.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA” GIRONE B

RISULTATI (giornata 14): San Cassiano-LC Monteroni 0-3, Aradeo-Alessano 3-2, CDM Astra Volley-Flyarmida (13/03), Alliste-Gallipoli 3-0.

CLASSIFICA: Alessano 34 – Alliste 31 – Aradeo 27 – Gallipoli 26 – LC Monteroni 14 – CDM Astra Volley 12 – San Cassiano 8 – Flyarmida, Supersano 5.

PROSSIMO TURNO (8-18 mar.): Supersano-CDM Astra Volley, Flyarmida-Aradeo, Alessano-San Cassiano, LC Monteroni-Alliste.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 14): Matino-NV Maglie 3.0, Nociglia-Vis Squinzano 3-0, Veglie-Falchi Ugento 3-2, GV Galatone-Alliste 0-3, GV Piero Corvino-V. Tricase 3-0.

CLASSIFICA: Alliste 31 – Veglie, Matino 29 – GV PIero Corvino 28 – Vis Squinzano 27 – Nociglia 26 – V. Tricase, Falchi Ugento 12 – NV Maglie 8 – Lequile 6 – GV Galatone 2.

PROSSIMO TURNO (8-9 mar.): Alliste-Matino, NV Maglie-Nociglia, Lequile-Veglie, V. Tricase-GV Galatone, Falchi Ugento-GV Piero Corvino.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f GIRONE A

RISULTATI (giornata 3): Valecaracuta Lecce-San Pancrazio 0-3, Tiger Squinzano-Petito Fabbricati 3-0, Aurora Casale-Vis Squinzano 3-1.

CLASSIFICA: San Pancrazio 9 – Vis Squinzano 6 – Aurora Casale, Valecaracuta, Tiger Squinzano 3 – Wesport, Petito Fabbricati 0.

PROSSIMO TURNO (5-9 mar.): San Pancrazio-Aurora Casale, Petito Fabbricati-Valecaracuta Lecce, Vis Squinzano-Wesport.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 3): CDM Astra Volley-Bee Lecce 3-0, Draghi Matino-Alezio 3-0, Cogequ SP in Lama-Uggiano 3-1.

CLASSIFICA: Draghi Matino 9 – V. Taviano 6 – Cogequ SP in Lama, CDM Astra Volley, Uggiano 3 – Alezio 2 – Bee Lecce 1.

PROSSIMO TURNO (8-9 mar.): Bee Lecce-Cogequ SP in Lama, Alezio-CDM Astra Volley, Uggiano-V. Taviano.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 3): AS Nardò-Vis Squinzano 1-3, MB Ruffano-GS Marittima 0-3, Bee Lecce-SBV Galatina (05/03).

CLASSIFICA: GS Marittima 7 – SBV Galatina 6 – Vis Squinzano 5 – AS Nardò, MB Ruffano 3 – Bee Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (8-9 mar.): Vis Squinzano-SBV Galatina, GS Marittima-AS Nardò, MB Ruffano-Bee Lecce.