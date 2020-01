LECCE – Mercato, Nuytinck vola in cima alla lista dei difensori. E in mediana si guarda a Sassuolo

Da stamattina il mercato della Serie A è ufficialmente al via, e tra le squadre che si preannunciano come le più attive c’è sicuramente il Lecce. I giallorossi si muoveranno su difesa e centrocampi, mentre in avanti non dovrebbero registrarsi movimenti salvo clamorose novità.

L’obiettivo iniziale di Meluso rispondeva al nome di Kevin Bonifazi, che tuttavia dovrebbe prendere la strada di Firenze. I giallorossi non sono però stati a guardare e avrebbero avviato i contatti per l’olandese Bram Nuytinck dell’Udinese. Pur rivalutato da Gotti, l’ex Anderlecht è stato tra i meno utilizzati nella retroguardia friulana e potrebbe spingere per un trasferimento al fine di giocare di più. In seconda istanza resta viva la pista che porta a Koffi Djidji del Torino.

Capitolo centrocampo. Con Imbula in partenza, Meluso è alle prese con la ricerca del suo sostituto. Si cerca un profilo un po’ diverso, magari meno muscolare ma più dinamico e tecnico. L’attenzione si sarebbe così spostata sul Sassuolo, dove ci sono due elementi che interessano a Liverani e che non hanno giocato molto quest’anno. Si tratta di Luca Mazzitelli e Mehdi Bourabia. Soprattutto il franco-marocchino potrebbe essere il colpo a sorpresa tentato dalla dirigenza giallorossa.