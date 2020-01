FEMMINILE – “Le Carose” è il nuovo Main Sponsor del Lecce Women

Dopo aver ufficializzato l’ingresso ufficiale del Lecce Women nella grande famiglia giallorossa, nella giornata odierna è arrivata l’ufficialità di un importante collaborazione. Le Carose, noto brand che mira alla produzione di collane, orecchini e orologi, diventa Main Sponsor del Lecce Women, la squadra femminile dell’Us Lecce, a conferma di un progetto in continua evoluzione.

“Non vedevamo l’ora di poter dare questa splendida notizia e ora questa bellissima partnership è realtà – ha detto Stefano Ronzino, uno dei soci dell’azienda salentina -. La passione giallorossa si arricchirà quindi di gioielli fashion e ricchi di femminilità, a sostegno delle nostre ragazze e del movimento calcistico in rosa. La nostra azienda è composta in gran parte da donne, comprese le mie due socie. In tutto, siamo solo tre uomini, il resto dell’azienda sono donne. Non conoscevo questa realtà che ho cominciato a seguire dopo la chiacchierata con Andrea Micati e non nascondo che mi sono subito appassionato. Dirò di più: le mie socie hanno pianto vedendo il filmato in cui c’è stato il passaggio nella famiglia dell‘Us Lecce. Ci siamo immedesimati in questo club e abbiamo compreso la sofferenza, ora siamo tutti diventati tifosi del Lecce Women e faremo il possibile per vincere insieme”.

Nella conferenza tenutasi oggi presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato“, è intervenuto anche Andrea Micati, responsabile marketing del Lecce calcio: “Nel momento in cui il Lecce Women è entrato ufficialmente nella grande famiglia dell’Us Lecce ho contattato Stefano Ronzino per parlargli di questa splendida iniziativa – ha detto Micati -. Nessuna azienda più de ‘Le Carose’ poteva avere un feeling con la nostra squadra femminile. Ci siamo incontrati ed è nata subito l’intesa. Per ‘Le Carose’ andare sulla maglia del Lecce Women è un significato speciale, pesante, un traguardo importante”.