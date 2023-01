LECCE – Mercato, i fari di Corvino e Trinchera su due talenti del Bayern Monaco II

Sono quattro, sinora, i nuovi elementi ingaggiati dal Lecce nella sessione di mercato invernale per la formazione Primavera. Il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino, insieme al suo fido Stefano Trinchera, non intendono fermarsi qui.

Nel mese di gennaio, sono stati ufficializzati: il centrocampista norvegese Bo Asulv Hegland, classe 2004; l’attaccante danese Marco Bruhn, classe 2004, proveniente dal Nordsjaelland; l’attaccante Tom Kljun, esterno offensivo sloveno classe 2004, proveniente dal Tabor Sezana; l’esterno difensivo svedese Jimi Dos Reis Nikko, classe 2006, proveniente dall’IFK Goteborg.

Il club di via Costadura starebbe seguendo altre due tracce: la prima, porta al difensore centrale tedesco Justin Janitzek, classe 2004, in forza alla seconda squadra del Bayern Monaco; la seconda, riguarda l’attaccante esterno Yusuf Kabadayi, classe 2004, d’origine turca, compagno di squadra di Janitzek nel Bayern Monaco II. Entrambi hanno anche esordito in Youth League: otto presenze per il difensore (e un gol), quattro per l’attaccante (oltre a un gol e un assist). Le due trattative dovrebbero essere in corso e potrebbero chiudersi nei prossimi giorni.