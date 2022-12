LECCE – L’obiettivo di Ceesay: “Sarò felice solo quando la squadra avrà raggiunto la salvezza”

Tra i migliori realizzatori in casa Lecce nella prima parte di stagione pur non avendo trovato una continuità realizzativa pari a quella riscontrata l’anno scorso a Zurigo, Assan Ceesay ha parlato stamattina in conferenza stampa.

L’attaccando ha aperto parlando della preparazione di metà stagione: “Stiamo lavorando con la testa alla partita contro la Lazio, stiamo lavorando per cercare di farci trovare pronti. La vittoria contro la Sampdoria ci ha sicuramente a lavorare bene in questo periodo di sosta, l’obiettivo è quello di ricominciare da dove avevamo lasciato”.

Sull’ambientazione nel campionato italiano: “Era come me lo aspettavo, non è un calcio facile, abbiamo però un allenatore che mi indica cosa devo fare ogni giorno e dove devo crescere, sto lavorando per questo. Sono consapevole però che devo migliorare nel controllo palla, ci sono dei difensori molto fisici che non ti permettono il minimo errore. Sto lavorando su questo”.

Il dualismo con Colombo non è un problema: “Giochiamo nella stessa squadra, non c’è competizione tra di noi, io sono felice se lui fa gol, così come lui è felice se lo faccio io ed è così che deve essere, non conta”.

A Lecce si sta trovando bene: “Mi piace molto stare qui, piace molto anche a mia moglie, è bello quando siamo in centro perché tutti mi chiedono una foto e questo è bello e da serenità a me e alla mia famiglia, mi piace l’ambiente che c’è”.

Gli obiettivi sono ben chiari: “Non sono soddisfatto del mio momento, devo migliorare sotto alcuni aspetti, posso essere felice però solo a fine campionato quando la squadra avrà raggiunto il suo obiettivo, voglio fare gol per il Lecce e confermarmi in Serie A”.