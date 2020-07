LECCE – Liverani senza parole: “Faccio fatica a raccontarla. Salvezza, noi ci crediamo. Andiamo a prenderci i punti che ci servono”

Mister Fabio Liverani stenta a trovare le parole. Ai microfoni Sky, il tecnico del Lecce prova a commentare una partita davvero incredibile, nella quale il Genoa ha fatto bottino pieno, forse al di là dei propri meriti.

UNA PARTITA IMPOSSIBILE – “Faccio fatica a raccontarla, abbiamo perso una partita impossibile. Abbiamo giocato una partita di grandissima qualità, subendo due gol su due mezzi tiri. Abbiamo preso il gol del 2-1 quando la partita era più che sotto controllo e non correvamo più rischi. Abbiamo sbagliato un rigore, gli episodi purtroppo non ci premiano. Se penso a Cagliari e a oggi, in due gare abbiamo portato a casa un solo punto. ne avessimo fatti quattro non avremmo rubato nulla. Faccio davvero fatica a raccontarla”.

FINO ALLA FINE – “Noi ci crediamo ancora, non c’è dubbio. Dovrà per forza girare un po’ nelle prossime quattro partite. Se facciamo almeno nove punti, creeremo tanti problemi agli altri. Oggi li campo ha detto che non c’è tutta questa differenza tra noi, che abbiamo 14-15 giocatori, e il Genoa, che ha Iago Falque, Pandev, Sanabria, Pinamonti e via dicendo. Alla mia squadra non si può rimproverare nulla, abbiamo creato moltissimo, è difficile commentare una sconfitta. Andiamo a prenderci i punti che ci servono, se gli altri saranno più bravi, faremo loro i complimenti. Io ci credo, ma ci devono credere anche i ragazzi”.