LECCE – Liverani, positività per ripartire: “Salvezza possibile come lo era prima”. I convocati

Nuova occasione per tornare a macinare punti per il Lecce domani in casa del Sassuolo, tra le squadre più in palla del post lockdown. I giallorossi si giocheranno comunque le proprie carte, come dichiarato dallo stesso Fabio Liverani in conferenza stampa.

Per il tecnico bisogna essere fiduciosi perché la salvezza è pienamente alla portata: “Ci sono tante partite da disputare e dobbiamo giocarcele, oltre che analizzarle il giusto. Quando giochi ogni tre giorni pensare a quello che è successo non serve a nulla, al contrario di trovare la positività necessaria a guardare avanti. Sapendo che siamo una squadra che può fare risultati con tutti. Quando la distanza da chi ti precede per mantenere la A è nel giro di 3-4 punti, tutto è possibile e fattibile. Quindi nonostante il ko con la Samp non abbiamo oggi meno possibilità di salvarci di quante ne avevamo qualche giorno fa”.

Ci saranno però ancora dei problemi di formazione: “Gli acciaccati sono ancora ko. Dell’Orco è convalescente dall’operazione, Deiola causa infortunio nel post lockdown non si è allenato praticamente mai. Majer, invece, è quello più avanti nel recupero. Il problema dei tre giorni è che devi capire chi sta meglio e farlo giocare. Oggi è impensabile farsi un’idea in anticipo sulla formazione, perché devi fare i conti su condizione, recupero eccetera. Sono cose che devi vedere all’ultimo, quindi domani. A livello di convocazioni non cambia nulla, visto che è fuori Meccariello e dentro Lucioni. Siamo sempre in piena emergenza, ma sappiamo anche che chi scende in campo deve dare tutto ed ha tutte le possibilità per fare bene”.

Di fronte domani ci sarà una squadra che sta facendo molto bene: “Il Sassuolo rappresenta una realtà in crescita continua sotto punti di vista. Può essere un esempio, perché all’inizio ha sofferto l’impatto con la Serie A ma poi, superate quelle difficoltà, negli anni ha investito migliorando sempre. Fino ad arrivare a De Zerbi, che fa giocare bene la squadra, che ha delle idee e sa come sfruttare i suoi giocatori. E’ un undici ben allenato, fortissimo e pericolosissimo in attacco”.

***

Ecco la lista dei convocati per il match di domani:

2 Radicchio

3 Vera

4 Petriccione

5 Lucioni

6 Paz

7 Donati

8 Mancosu

10 Falco

11 Shakhov

15 Monterisi

17 Farias

18 Saponara

21 Gabriel

22 Vigorito

27 Calderoni

29 Rispoli

30 Babacar

31 Colella

34 Maselli

35 Rimoli

40 Sava

72 Barak

77 Tachtsidis