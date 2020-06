LECCE – Liverani: “La squadra sta crescendo. Domani gara determinante ma non definitiva”. I convocati anti-Sampdoria

È un Fabio Liverani apparentemente tranquillo quello che nel pomeriggio di oggi ha analizzato la sfida del Via Del Mare contro la Samp. Il tecnico romano ha evidenziato una crescita fisica della squadra, definendo inoltre il match di domani, importante ma non definitivo. Queste le sue parole: “Al di là dei risultati, la squadra sta ritrovando ritmo, intensità , ma anche diversi calciatori in rosa che stiamo recuperando. È evidente che ancora non siamo quelli di prima del lockdown, ma ci stiamo avvicinando alla condizione che vorremmo. Dal Milan alla Juventus – prosegue Liverani – vi è già stata una crescita; le difficoltà ci sono e ci saranno per tutti, ma ora siamo positivi per il prosieguo. Ritroviamo Farias che per noi è un calciatore importante, ma perdiamo Lucioni e Rossettini, oltre ad altri assenti; quando si gioca ogni tre giorni non è facile avere un quadro completo della situazione. Per ora abbiamo un’idea, ma poi diventano importanti anche le ultime ore di recupero. Domani – conclude – mi aspetto una gara combattuta e attenta, una gara importante, determinante ma non definitiva”.

Out Lucioni e Rossettini, ritorna Farias ma l’attacco è ha gli uomini contati. Convocati diversi elementi della Primavera e della Berretti.

PORTIERI – Gabriel, Vigorito, Sava

DIFENSORI – Radicchio, Vera, Paz, Donati, Monterisi, Meccariello, Calderoni, Rispoli, Colella,

CENTROCAMPISTI – Petriccione, Mancosu, Shakhov, Saponara, Maselli, Barak, Tachtsidis

ATTACCANTI – Farias, Babacar, Rimoli