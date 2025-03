LECCE – Lista dei convocati, in due non partono per Genova

Due defezioni in casa Lecce per la partita di “Marassi” contro il Genoa. Non partono per il capoluogo ligure né Marco Sala, né Balthazar Pierret, entrambi influenzati.

I convocati:

PORTIERI: Falcone, Fruchtl, Samooja;

DIFENSORI: Baschirotto, Gallo, Gaspar, Guilbert, Jean, Tiago Gabriel, Veiga;

CENTROCAMPISTI: Berisha, Coulibaly, Helgason, Kaba, Rafia, Ramadani;

ATTACCANTI: Banda, Burnete, Karlsson, Krstovic, Morente, N’Dri, Pierotti, Rebic