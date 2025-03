TERZA CATEGORIA/Lecce – Si ripeterà Seclì-Club Salento: il Giudice sportivo, gare del 09.03.2025

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 9 marzo 2025 in Terza Categoria Lecce .

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ANDRANO CASTIGLIONE: Salvatore Martella (1)

ARMANDO PICCHI SPECCHIA:

ATL. SALVE:

CALIMERA:

CASTRIGNANO DG:

CITTÀ DI MELISSANO: Mattia Dettu (1)

CLUB SALENTO LECCE:

LIZZANELLO:

OLYMPIQUE SOCCER:

POLISPORTIVA MARTIUS:

SANNICOLA:

SECLÌ: Sergio Finamore (dir., fino al 13.05.25); Sasha Salvatore Migali (10); Alessandro Cuppone (8); Samuele Blandini (4); Carlo Origlia (4); Antonio Blaco (1); Jonathan De Paolis (4)

SOCCER GUAGNANO:

VIRTUS COLLEPASSO:

In Terza Categoria Lecce si dovrà rigiocare Seclì-Club Salento Lecce, sospesa al 33′ del secondo tempo sul 2-2 per assenza di requisiti di tranquillità e sicurezza da parte dell’arbitro designato, sig. Matteo Vittorio Perrone della sezione Aia leccese.

Il Giudice sportivo ha valutato il caso ritenendo eccessiva la sospensione decretata dall’arbitro a causa di un contatto fisico con un calciatore del Seclì e di minacce ricevute da un altro calciatore, anche perché c’è stata la collaborazione di un dirigente del Seclì nel placare gli animi, oltre che dei carabinieri, e non ci sono stati tentativi, da parte dell’arbitro, di portare a termine l’incontro (es. coinvolgimento dei capitani, dei dirigenti accompagnatori, ecc.). Pertanto, la gara è stata sospesa, secondo la ricostruzione del Giudice, solo per proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro e non per una vera e propria situazione di pericolo.