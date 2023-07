LECCE – Le prime immagini dal ritiro giallorosso di Folgaria

Da ieri, il Lecce di Roberto D’Aversa è in ritiro ai mille e settecento metri d’altezza di Folgaria, sull’Alpe Cimbra trentina, per due settimane di preparazione ad alta quota e con temperature decisamente più abbordabili rispetto a quelle che si registrano nella restante parte della nazione. Per la setimana appena cominciata, infatti, si prevedono temperature minime che vanno dai 10 ai 15 gradi e massime che toccano i 28-29 gradi tra oggi e mercoledì, prima di assestarsi sui 24-25. Sabato sono anche previsti dei temporali che provvederanno a rinfrescare, ancora di più, la cristallina aria dolomitica.

Ieri la squadra ha già cominciato a prendere confidenza con le strutture, col campo da allenamento e con la palestra a disposizione della squadra.

Di seguito le prime immagini scattate dal ritiro giallorosso a cura dell’ufficio stampa.