LECCE – Ufficiale, in giallorosso il talentuoso Hamza Rafia

Dopo Youssef Maleh, Pontus Almqvist, Marin Pongracic e Lorenzo Venuti, ecco il quinto tassello targato Corvino-Trinchera per il Lecce formato 2023-24. Si tratta di Hamza Rafia, versatile centrocampista centrale, schierabile anche come mezzala o attaccante esterno, classe 1999. Tunisino di nascita, Rafia ha conseguito anche il passaporto francese.

Muove i primi passi nel settore giovanile del Lione con cui esordisce in Youth League nel 2016-17, confermandosi nella stagione successiva con sette presenze, tre gol e quattro assist, numeri che lo hanno proiettato verso la seconda squadra del Lione nel 2018-19, con la cui casacca racimola 18 presenze, quattro gol e un assist nella stagione.

Su di lui ci mette gli occhi la Juventus che, nel 2019-20, lo porta a Torino per schierarlo con la seconda squadra bianconera in Serie C. In quella stagione, Rafia porta a casa circa trenta presenze con tre gol e tre assist, vincendo anche la Coppa Italia di Serie C. Nel gennaio 2021, Andrea Pirlo, allora tecnico bianconero, lo fa esordire in Coppa Italia in Juventus-Genoa 3-2, risolta proprio da Rafia ai supplementari. Con la sua selezione, quella di C, il franco-tunisino fa registrare 24 presenze, due gol e sei assist.

La Juventus decide di mandarlo a fare esperienza fuori Torino e, nel 2021-22, Rafia si divide tra la Jupiter League belga con il Liegi e la Serie B italiana con la Cremonese. Tornato a Torino, gioca la prima parte della scorsa stagione con la Juventus di Serie C (14 presenze, due gol e quattro assist) per poi chiudere l’annata in Serie C al Pescara, sfiorando la finale playoff, persa solamente ai rigori contro il Foggia. L’ex bianconero vanta anche due presenze nelle nazionali giovanili francesi e per 19 in nazionale maggiore tunisina.

Rafia arriva a Lecce a titolo definitivo, avendo sottoscritto un contratto triennale con opzione per altri due; il centrocampista, in mattinata, si sottoporrà alle visite mediche di rito a verona per poi raggiungere la squadra in ritiro a Folgaria.

(foto: H. Rafia, ©Delfino Pescara)