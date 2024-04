LECCE – La fame di Oudin: “Vogliamo il terzo successo di fila davanti al nostro pubblico”

Titolare in entrambe le due vittorie che hanno rilanciato il Lecce in zona salvezza, Remi Oudin ne ha parlato quest’oggi in conferenza stampa: “Sono stati successi molto importanti per la squadra. Adesso però siamo tutti concentrati e vogliamo la terza vittoria col Monza sabato davanti ai nostri tifosi. Noi abbiamo un solo scopo e lavoriamo per questo e dobbiamo continuare a farlo per raggiungere la salvezza”.

Per quanto riguarda score personale e rapporto con il mister ha aggiunto: “A livello personale l’obiettivo e fare più gol e assist visto che abbiamo ancora altre gare davanti. Mister Gotti ha un carattere diverso, è molto più calmo e questo trasmette alla squadra più coscienza e tranquillità“.

Infine, sul modulo di gioco: “Con questo schema di gioco, il 4-4-2 ci troviamo bene, ognuno fa la sua parte ed è la cosa più importante ma al di là del sistema di gioco conta l’atteggiamento per arrivare all’obiettivo, allo scopo, della squadra che è la salvezza”.