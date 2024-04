ECCELLENZA, PROMOZIONE – Playoff, playout: il Giudice sportivo, gare del 21.04.2024

Di seguito le decisioni del Giudice sportivo dopo le partite di playoff e playout di Eccellenza e Promozione, giocate domenica scorsa, 21 aprile 2024.

ECCELLENZA

CALCIATORI – Squalifica di quattro giornate per Leonardo Caputo (Real Siti).

SOCIETÀ – Ammenda di 150 euro per la Virtus Matino (fumogeni).

—

PROMOZIONE

CALCIATORI – Squalifica di quattro giornate per Loris Formuso (Grottaglie, colpiva a gioco fermo un avversario con un calcio); tre giornate per Sadio Moriba Fane (Veglie, esultanza provocatoria verso i sostenitori avversari, spintoni ai tesserati avversari che gli si ponevano davanti); due giornate per Lautaro Mur (Grottaglie), Cosimo Albano (Galatone); una giornata per Francesco Mignogna (Grottaglie), Andrea Inguscio (Galatone), Nebil Bakhit Mohammed (Veglie), Marco Mastellone (Galatone).

ALLENATORI – Squalifica sino al 6 maggio 2024 per Cosimo Maci (Veglie).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 24 giugno 2024 per Dario Vitale (Grottaglie).

SOCIETÀ – Ammenda di 500 euro per il Leverano (fumogeni, petardi) e per il Lucera; ammenda di 300 euro per il Grottaglie (fumogeni); ammenda di 100 euro per il Galatone (fumogeni).