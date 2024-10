LECCE – In sei lavorano a parte: previste novità di modulo per Udine?

Si allarga il numero dei calciatori del Lecce che lavorano a parte. Anche oggi sono stati ben sei gli atleti che, per vari motivi, non hanno svolto l’ordinaria seduta di allenamento col resto del gruppo. Si tratta di Lameck Banda e di Kevin Bonifazi, reduci da un consulto medico a Perugia, assieme al dottor Giuseppe Congedo; e ancora: Medon Berisha, alle prese con l’infortunio muscolare subito prima della gara col Parma; Rares Burnete, vittima di affaticamento muscolare; ad essi, si aggiungono i soliti lungodegenti Mohamed Kaba e Nicola Sansone. Soprattutto per quest’ultimo, non è ancora ben chiaro quando lo si potrà rivedere in campo.

La buona notizia è che tornerà a disposizione Frederic Guilbert sulla sua corsia destra difensiva, lasciata a Patrick Dorgu a Milano per via della squalifica da scontare. Mister Gotti, che si appresta a tornare a Udine da avversario, ha diverse possibilità da valutare. Probabile che si ritorni a giocare col 4-2-3-1 ma non è escluso l’utilizzo di Ante Rebic accanto a Nikola Krstovic e l’arretramento di Dorgu sulla linea mediana per formare un più accorto 4-4-2.

Domani alle 12 conferenza stampa di Gotti prima della partenza verso il Friuli.