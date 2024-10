BASKET A2/m – Nardò surclassata a Udine, Dalmonte: “Atteggiamento arrendevole, ci serva da lezione”

Seconda partita e seconda sconfitta per l’HDL Nardò Basket in quel di Udine. Un passivo pesante incassato al “Primo Carnera” (95-67) così commentato da

coach Luca Dalmonte a fine gara.

“Dobbiamo avere la consapevolezza che, indipendentemente dall’impatto sulla partita di pochissimi possessi e di pochissimi minuti, non possiamo avere un atteggiamento arrendevole e insufficiente come presenza e come desiderio. Non possiamo farci travolgere dalle negatività. Siamo stati impotenti, troppo passivi e troppo condizionati da due errori consecutivi. Tutto questo ha prodotto la valanga che abbiamo subito. Ci sono dei numeri impietosi che supportano il mio pensiero. È successo, può succedere, ma così non deve succedere più. Oggi siamo stati discutibili, io per primo – continua – e quindi dobbiamo avere la capacità di imparare, che è qualcosa che va oltre il fatto tecnico. Si fanno errori, ma la chiave non è se li hai fatti e quanti ne hai fatti, ma è la capacità di reagire. Senza creare forzature e senza andare fuori dal senso di squadra, perché così si alza il coefficiente di difficoltà e la possibilità di ripetere l’errore. Questo è ciò che dobbiamo portare a casa, questa partita dobbiamo trasformarla in una lezione“.