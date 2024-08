LECCE – In chiusura arriva un promettente centrocampista dalla Juventus: Luis Hasa

Luis Hasa è ufficialmente un nuovo calciatore per la prima squadra del Lecce. Centrocampista versatile, classe 2004, nativo di Sora (FR) e di origini albanesi, proviene dalla Juventus, con cui si è appena chiuso l’affare Faticanti.

Prodotto del vivaio bianconero, esordisce in Primavera nel 2020/21 e in Youth League nella stagione successiva. La sua migliore annata, sinore, è la 2022/23, quando trova continuità d’impiego in Primavera (30 presenze, sei gol e cinque assist) e in Youth League (sette presenze, quattro gol e un assist). Nella scorsa stagione è stato parte integrante del progetto Juventus Next Gen giocando 32 partite in Serie C, chiudendo il campionato con un buono score di due gol e sei assist.

Hasa ha svolto tutta la trafila delle nazionali azzurre: sei presenze in Under 18, 15 in Under 19, cinque in Under 20 e tre in Under 21, con cui ha esordito nello scorso giugno contro nell’amichevole contro il Giappone, agli ordini del Ct Carmine Nunziata. Un grande riconoscimento gli è stato tributato nell’estate scorsa, quando è stato votato come miglior giocatore dell’Europeo U19 ed è stato inserito nella top 11 della manifestazione. Pochi giorni fa, però, dai media albanesi è stata resa nota la volontà del calciatore di vestire la casacca della nazionale albanese. Di ruolo centrocampista centrale, può essere anche schierato come trequartista o esterno d’attacco.

Hasa è atteso a Lecce in queste ore per sottoporsi alle visite mediche di rito e per la firma del contratto.