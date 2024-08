LECCE – Ultime ore di mercato: ufficiali un movimento in uscita e uno in entrata

Ultime ore di mercato (che chiuderà alla mezzanotte di oggi) e il Lecce completa un movimento in uscita e uno in entrata.

Lascia il ritiro giallorosso Giacomo Faticanti, ceduto, a titolo temporaneo e con diritto di opzione, alla Juventus. L’ex Roma è destinato a rinforzare il centrocampo della Juventus Next Gen, militante in Serie C. Ingaggiato dal club capitolino un anno fa, blindato con un quinquennale, il classe 2004 non ha trovato spazio in prima squadra ripiegando sulla Primavera (sei presenze e un gol). A gennaio, poi, è stato ceduto in prestito alla Ternana (undici presenze e un assist), retrocessa in Serie C dopo i playout.

Per la Primavera arriva l’esterno belga, di origini congolesi, Yohan Mboko, prelevato a titolo temporaneo, con opzione e obbligo di acquisto, dall’Oud-Hecerlee Leuven, classe 2005.