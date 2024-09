LECCE – Hasa entusiasta del nuovo progetto: “Me ne hanno parlato tutti bene, sono pronto”

Dopo la trafila nelle giovanili della Juventus è arrivata la prima avventura “fuori casa” per Luis Hasa, neo centrocampista offensivo del Lecce. Il giovane del 2004 è stato presentato in conferenza stampa, esprimendosi così:

NUOVA AVVENTURA. “Mi hanno parlato tutti bene dell’ambiente Lecce. Della squadra, della città, della tifoseria, di tutto il complesso. Sono contento di poter aiutare la squadra, sono qui per dare il mio contributo alla causa giallorossa”.

PRIMA DA “GRANDE”. “Arrivo con grande voglia ed ambizione, ma anche con la consapevolezza del grande lavoro che ho da fare. Aspetto da tanto tempo l’esordio in Serie A dopo aver già giocato tra i professionisti con la Next Gen della Juventus. Sono contento e non vedo l’ora di potermi integrare sempre di più con i nuovi compagni”.

RUOLO. “Sono un esterno offensivo, è soprattutto lì che ho giocato e mi sono sviluppato. Come hanno anche detto i componenti dell’area tecnica, però, posso ricoprire più ruoli. Soprattutto nella zona d’attacco, sì, ma anche un poì più arretrato. I miei modelli? Modric e Bernardo Silva”.

TRATTATIVA. “E’ stata una sorpresa anche per me per come si è sviluppata l’operazione. Aspettavo un’occasione del genere e ci ho creduto fino all’ultimo. Ora è andata in porto e sono contento ed entusiasta del nuovo cammino che mi aspetta”.

MODELLO LECCE. “E’ stata costruita una squadra che lotterà fino alla fine e che ha tutte le possibilità di giocarsela con chiunque, cercando di raggiungere l’obiettivo della permanenza in Serie A. Conosco le linee del club, so che questa è una squadra di prospettiva e con tanti giovani su cui puntare”.