ECCELLENZA – Tutte le ufficialità del mercato, squadra per squadra

Ai nastri di partenza il prossimo mega torneo di Eccellenza 2024/25. Di seguito, il quadro delle ufficialità di mercato, squadra per squadra.

NB: Lo schema si riferisce a calciatori ufficializzati, da ogni società, attraverso comunicati stampa e/o note sui propri canali social. Acquisti o cessioni non comunicati ufficialmente, non saranno inseriti nella tabella.

(ultimo aggiornamento: 15.07.2024)

ARBORIS BELLI: Allenatore: ? – Ufficialità: –

ATL. ACQUAVIVA: Allenatore: ? – Ufficialità: Giovanni Bongermino (A, 1995, nuovo)

ATL. RACALE: Allenatore: Matias Calabuig (riconfermato) – Ufficialità: –

BARLETTA: Allenatore: Pasquale De Candia (nuovo) – Ufficialità: Andrea Bottalico (C, 1998, nuovo), Onofrio Turitto (C, 1991, nuovo), Nicola Strambelli (C, 1988, nuovo)

BISCEGLIE: Allenatore: ? – Ufficialità: –

BITONTO: Allenatore: ? – Ufficialità: –

BRILLA CAMPI: Allenatore: ? – Ufficialità: –

CANOSA: Allenatore: Gigi Di Simone (nuovo) – Ufficialità: Facundo Talin (D, 1987, nuovo), Paolo Vicino (P, 1995, riconfermato), Murilo Gomes (D, 1990, nuovo), Giuseppe Pinto (D, 1993, riconfermato), Adrian Castro (C, 1997, nuovo), Felipe Menezes (C, 1988, riconfermato), Francois Gomis (C, 1997, nuovo), Josè Solano (C, 1999, nuovo), Momo Saani (A, 1992, nuovo), Nami Sanchez (A, 1995, nuovo), Stefano Santoro (C, 2000, nuovo)

CD GALLIPOLI: Allenatore: ? – Ufficialità: ?

CORATO: Allenatore: ? – Ufficialità: –

FOGGIA INCEDIT: Allenatore: Enrico La Salandra (riconfermato) – Ufficialità: Giuseppe Siclari (A, 1986, ric.), Domenico Cortopasso (C, 2001, ric.), Angelo Rubino (D, 1996, ric.), Claudio Dascoli (A, 1999, ric.), Simone Tigre (A, 2004, ric.), Davide Cormio (C, 1998, nuovo), Angelo Colella (C, 1987, nuovo), Nicolas Rodriguez (D, 1998, nuovo), Franco Bustos Glavas (A, 2002, nuovo), Aldo Pissinis (D, 1997, nuovo), Benito Cicerelli (C, 1996, nuovo)

GALATINA: Allenatore: Graziano Tartaglia (ric.) . Ufficialità: Andrea Caputo (C, 2000, ric.), Simone Passaseo (P, 1993, ric.), Marco Iurato (A, 1998, ric.), Pablo Aguilera (A, 1994, nuovo), Jose David Mora Padilla (D, 1998, nuovo), Daniele Fruci (D, 1988, nuovo)

GINOSA: Allenatore: Giuseppe Passariello (ric.) – Ufficialità: Vincenzo Richella (A, 1994, ric.), Giovanni Gatto (A, 2000, ric.), Jonathan Vapore (A, 2002, ric.), Vincenzo Patronelli (D, 2002, ric.), Vito Schirizzi (C, 2000, ric.), Fabio Fede (A, 2003, ric.)

MANDURIA: Allenatore: Massimiliano Olivieri (nuovo) – Ufficialità: –

MOLFETTA CALCIO: Allenatore: Christian Carbone (nuovo) – Ufficialità: Francesco Barrasso (C, 2000, nuovo), Donato De Santis (P, 2000, nuovo), Ivan Di Federico (A, 1996, nuovo), Miguel Ramos (A, 2002, nuovo), Erubey Santana (A, 2006, nuovo), Ciro Guadagni (A, 2001, nuovo), Emanuele Maggese (C, 2003, nuovo), Matteo Colangione (D, 1987, nuovo), Francesco Colamesta (C, 2005, nuovo), Vincenzo Valentino (D, 2005, nuovo), Carmine De Palma (D, 1996, nuovo), Guido Dal Cason (A, 1993, nuovo), Diego Ciranna (C, 1997, nuovo), Francesco Maggiari (A, 1998, nuovo)

NOVOLI: Allenatore: Claudio Luperto (nuovo) – Ufficialità: –

NUOVA SPINAZZOLA: Allenatore: Gino Zinfollino (nuovo) – Ufficialità: Ismael Diomandè (C, 1999, nuovo), Banda Mbaye (C, 2000, nuovo), Vito De Marinis (D, 2005, ric.), Ruggiero Paolillo (C, 1998, nuovo), Riccardo Losappio (D, ric.), Amara Doukoure (A, 1993, nuovo), Vincenzo Zingaro (C, 2000, ric.), Ezequiel Zaldua (A, 1988, ric.)

POLIMNIA: Allenatore: Michele Anaclerio (ric.) – Ufficialità: –

S. MASSAFRA: Allenatore: Federico Malacari (ric.) – Ufficialità: Nicola Russo (A, 1991, ric.), Antonio D’Arcante (C, 1990, ric.), Mattia Napolitano (C, 2000, ric.)., Andrea Marzio (C, 1998, ric.), Pierangelo Carlucci (D, 1988, ric.)., Paolo Serafino (2001, A, ric.), Daniele Fabiano (D, 2003, ric.)., Rocco Girardi (A, 1998, ric.), Ugo Nobile ( D, 1996, ric.), Pierluca Pizzaleo (P, 1997, nuovo).

UNIONE CALCIO BISCEGLIE: Allenatore: Angelo Monopoli (ric.) – Ufficialità: Vincenzo Bufi (D, 1991, ric.), Giovanni Lullo (P, 1997, ric.), Ezequiel Alejandro Curio (C, 1999, nuovo), Giuseppe Andriano (C, ric.), Sebastiano Binetti (C, 1999, ric.), Roberto Farinola (D, 2001, ric.), Angelo Gabriele Monopoli (D, 1995, ric.), Luigi Zinetti (A, 1995, ric.), Alejandro Lutzardo Sierra (P, 1999, nuovo), Adrian Alberto Luis (D, 1999, nuovo), Thiago Lucas Munoz (C, 2001, nuovo), Francisco Andres Di Fulvio (D, 1992, nuovo), Carlos Ferreira (A, 1998, nuovo)