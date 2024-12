LECCE – Guilbert: “Dispiaciuto per aver lasciato i miei compagni. Restiamo uniti per il nostro obiettivo!”

Domani sapremo quante giornate di squalifica (una, con molta probabilità, pertanto dovrebbe saltare solamente la trasferta di Como) saranno comminate a Frederic Guilbert, espulso al 45′ di Lecce-Lazio nel tentativo, d’istinto, di opporsi al tiro di Castellanos che stava per finire in porta.

Intanto, dal suo profilo social, così commenta la partita di sabato: “Complimenti alla squadra per l’impegno e per la partita giocata ieri nonostante il risultato, sono deluso per aver dovuto lasciare i miei compagni prima dell’intervallo. Molti ricorderanno la ‘mano’ ma pochi vedranno la mia vera intenzione. Restiamo uniti e solidali per raggiungere i nostri obiettivi. Forza Lecce!”.

Per Guilbert si tratta della seconda espulsione rimediata in 13 presenze; l’altro rosso gli fu mostrato nel rocambolesco 2-2 col Parma, il 21 settembre scorso, al minuto 47.