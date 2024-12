PROMOZIONE/B – Locorotondo, arbitro aggredito e gara sospesa. I tabellini della 16ª

Promozione pugliese, girone B, giornata 16: i tabellini

C.D. OTRANTO-LEVERANO 1-1

RETI: 3′ pt Laena (L), 25′ pt Marzo (O)

C.D. OTRANTO: Caroppo, Togorò, Piccinni, Negro (39′ st Martin), Liquori (23′ pt Beron), Conte, Marzo (39′ st Dollorenzo), Valentini Mat., Mossolini (25′ st Taveri), Pietrangelo, Piccinno. All. Mazzeo.

LEVERANO: Bardoscia, De Giorgi, Manca, Ancora (43′ st Valentino), Gubello, Solimeno, Sanyang (29′ st De Carlo), Spedicato, Palazzo (43′ st Pinto D.), Laena, De Luca. All. Pedone.

ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.

(US Città di Otranto) – Finisce con un pareggio il 2024 del Città di Otranto. L’undici biancazzurro allenato da Vincenzo Mazzeo non va oltre l’1-1 nell’ultima sfida dell’anno, quella con il Leverano guidato in panchina da Gianni Pedone. Una gara di livello quella che ha messo dinanzi due delle formazioni più importanti del girone B di Promozione pugliese. Disputato dinanzi a una buona cornice di pubblico, il match si mette subito bene per gli ospiti. Al 3’, sugli sviluppi del primo calcio d’angolo, arriva sul primo palo la spizzata vincente di Laena che si insacca sul lato opposto di porta e manda avanti il Leverano. Col passare dei minuti, l’Otranto prende campo e al 10’ nessuno trova lo spunto vincente nell’area di rigore avversaria. Minuto 17’, libero di colpire a ridosso dell’area piccola, Mossolini non riesce a dare forza e precisione al colpo di testa e cestina così l’assist dalla destra di Marzo. È proprio il numero sette di casa trova il pari al 25’: è lui a gettarsi su un pallone vagante nei 16 metri avversari e a trovare l’esterno destro al volo che fulmina Bardoscia e si infila sotto la traversa. In apertura di secondo tempo, quando corre il minuto 11, è Sanyang a sprecare un’occasione ghiotta sparando alto da ottima posizione. Sul fronte opposto è il solito Marzo ad andare vicino al raddoppio. Spunto personale in area di rigore e puntata di destro che esalta i riflessi di Bardoscia, bravo a rifugiarsi in angolo. Le due squadre cercano lo spunto decisivo, ma col passare dei minuti le difese hanno sempre più la meglio sugli attacchi avversari. Nulla aggiungono le sostituzioni comandate dai due allenatori e sino al triplice fischio di chiusura il risultato non cambia più. Sono 36 i punti messi in cassaforte del Città di Otranto, che il prossimo 5 gennaio chiuderà il girone di andata in casa del quotato Sava.

—

VIRTUS MATINO-RS CRISPIANO 4-1

RETI: 28′ pt rig. e 33′ st Pirretti (M), 6′ st Palumbo (C), 16′ st Carrino (M), 25′ st Maruccia (M)

V. MATINO: Strafella, Suppressa, Sperti (15′ st Monteleone), Maraschio (15′ st Elia), Maruccia, Perrone, Scupola (1′ st De Vito), Villani (30′ st Divietro), Carrino (30′ st Nestola), Pirretti, Giannuzzi. All. Cimarelli.

CRISPIANO: Semeraro, D’Angelo, Leggieri (20′ st Maggi), Paciulli, Dima (20′ st Nasole M.), Magli, Cissè, Nasole F. (1′ st Palumbo), De Bartolomeo (1′ st Galiani), Marini, Del Sole (12′ st Papa). All. Paradisi.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

—

TAURISANO-PUTIGNANO 4-0

RETI: 17′ pt Cavalieri, 15′ st Perdicchia, 20′ st Maiolo, 41′ st Sansò

TAURISANO: Negro, Quaranta, Solidoro, Sansò, Cavalieri, Pasca (32′ st Leggio), Castrì, Maiolo (21′ st Bruè), Mingiano, Perdicchia (22′ st Delgado), Mele (17′ st Giannotti). All. Manco.

PUTIGNANO: Angelini, Vinella, Conte (21′ st Guglielmi), Palazzo, Daddato (18′ st Armenise), Daugenti, Muolo (38′ st Tinaglia), Amendolagine, Laera, Nitti (31′ st Franchini), Di Cosola. All. Palazzo.

ARBITRO: Morleo di Bari.

—

TREPUZZI-TOMA MAGLIE 0-2

RETI: 42′ pt Ongania, 25′ st Fernandez

TREPUZZI (f.i.): Centonze G., Fracella, Tundo, Centonze F., Zecca, De Mitri, Donno, Daf, Cavaliere, Mbappè, Alemanni. All. Feudo-De Pascalis.

TOMA MAGLIE (f.i.): Colapietro, Romano, Ongania, Gningue, Galvez, Caicedo, Dorini, Tabares, Duarte, Fernandez, Urso. All. Salvadore.

ARBITRO: Bruno di Lecce.

—

V. LOCOROTONDO-SAVA sospesa all’84 sullo 0-1 per aggressione all’arbitro (gol di Riezzo al 7′ st)

V. LOCOROTONDO: Leuci, Prete (27′ st Convertini), Colucci, Scatigna, Lacirignola, Natale, Neglia (22′ st Palmisano), Pentassuglia, Dos Santos, Romanazzo, Salvi. All. Calabretto.

SAVA: Airo, Di Maggio, Gallù, Narducci, Danese, Sampietro, Lomartire, Sibilla, Scarci, Riezzo (33′ st De Pascalis), Giancola. All. Colluto.

ARBITRO: Albione di Lecce.

A sei minuti dalla fine, l’arbitro annulla per fuorigioco un gol al Locorotondo. Dalla panchina un tesserato della compagine barese gli si avvicina per protestare, in modo veemente e scomposto. Il direttore di gara lo espelle. Il dirigente mette una mano sul volto dell’arbitro che cade a terra e poi, scosso, decide di sospendere la gara.

Il comunicato del Locorotondo: “L’A.C. Virtus Locorotondo 1948 comunica che in merito all’episodio di violenza verificatosi durante la partita la nostra società desidera esprimere la più ferma condanna per gli atti di aggressione nei confronti dell’arbitro che hanno macchiato il regolare svolgimento dell’incontro. Tali comportamenti sono inaccettabili. Ci teniamo a sottolineare che non ci sono giustificazioni per atti di violenza, e ci impegniamo con determinazione affinché episodi di questo tipo non si ripetano più. La nostra priorità è promuovere una cultura di rispetto, dove ogni individuo, a partire dagli arbitri, possa svolgere il proprio ruolo senza paura di aggressioni o intimidazioni.

In questa occasione, esprimiamo solidarietà e vicinanza all’arbitro coinvolto Albione Luca. Confidiamo nel fatto che tutti, dai giocatori agli spettatori, dai dirigenti agli addetti ai lavori, si uniscano nell’impegno per mantenere lo sport un ambiente sano, sicuro e rispettoso per tutti.

L’A.C. Virtus Locororondo 1948 si riserva la facoltà di rilasciare comunicazioni esclusivamente attraverso i propri canali ufficiali nel rispetto dei propri tesserati e della veridicità delle informazioni.”

—

RINASCITA REFUGEES-TERRE DI ACAYA E ROCA 1-2

RETI: 38′ pt Gueye (R), 41′ pt Sindaco (T), 23′ st Trovè (T)

R. REFUGEES (f.i.): Diop M., Lorenzo Lu., Duku, Gueye, Diop Ma., Ndom, Ndiaye, Lupo, Lorenzo A., Ndoye, Ntoya. All. Niang.

TD ACAYA E ROCA: Dima, Plevi, Sindaco, Makovic (Vizzino), Trovè, Murrone R. (Rutigliano), Sergio (Camassa), Luperto (De Nigris), Bolognese, De Giorgi, Pasca (Murrone M.). All. Greco.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

—

MESAGNE-TRICASE 0-0

MESAGNE (f.i.): Sestino, Versienti, Petracca, Orfano, Lippo, grande, Keita, Politi, Vantaggiato, Lazzoi, Manta. All. Di Serio.

TRICASE (f.i.): Recchia, Fiorentino, Puzzovio, Zocco, Giannelli, Maglie, Bleve, Caputo, Cortese, Buttera, Corvaglia. All. Cazzato.

ARBITRO: Caldarulo di Bari.

—

VEGLIE-COPERTINO 2-2

RETI: 8′ pt Fatty (V), 14′ pt Gallucci (C), 12′ st Mbengue (V), 48′ st Stella (C)

VEGLIE: Mele, Palazzo, D’Amato (27′ st Ligori), Sardelli, Del Monte, Ribezzi, Corallo, Cherif, Mbengue (36′ st Fonte), Fatty, Diop (40′ st Trevisi). All. Maci.

COPERTINO: Margiotta, Fontanella, Della Bona, Bruno, Gallucci, Conte (23′ st Taurino), lillo (27′ st Franco), Mazzotta, Almeyra, Frisenda, Stella. All. Caragiuli.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

GROTTAGLIE-CAROVIGNO 0-2

RETI: 27′ pt Diwouta, 39′ pt Albano

GROTTAGLIE: Ciraci, Saponaro, Donia, Motolese, Kassab, Rossini, Magno, Nardulli, Galeone, Moretti, Sansolini (15′ st Petrosino). All. Friuli.

CAROVIGNO: Lamarina, Albano, Sbano (28′ st Marino), Sescu (45′ st Camposeo), Urso, Perrone, Taddeo (18′ st Kaba), Odone, Turco M., Diwouta (45′ st Carcanaj), Turco F. (7′ pt Leo). All. Franco.

ARBITRO: Vigilante di Taranto.