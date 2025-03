LECCE – Grande squadra, ma solo per un’ora. Si spegne la luce ed è harakiri: le pagelle

LE PAGELLE DI LECCE-MILAN

Falcone 6,5: Più che parare il possibile e non essere responsabile sui gol, invitando i suoi compagni di reparto ad una maggiore attenzione sugli avanti avversari, può poco altro e non raccogliere tre volte il pallone dal fondo del sacco. Sulle uscite ancora c’è tanto da fare.

Guilbert 6: Finalmente decisivo anche in fase offensiva con un bell’assist, perde il credito guadagnato in avanti perché almeno in due gol poteva fare qualcosa di più.

Baschirotto 4,5: È il capitano e dovrebbe essere l’ultimo ad arrendersi, il primo a tenere alta la concentrazione sua e dei compagni, ma crolla clamorosamente quando il Milan decide di accelerare. Stende Pulisic quando, invece, un difensore della sua esperienza, avrebbe dovuto quantomeno allontanarlo dalla porta.

Jean 5: Floscio, distratto, quasi mai decisivo e definitivo nello spazzare via palloni velenosi. Tanti errori da matita blu. Sino a ieri aveva sostituito più che degnamente Gaspar, ma oggi sembra tempo di cambiare.

Gallo 4: Continua il periodo nero. Buona la prima fase in collaborazione con Morente, poi cala minuto dopo minuto procurando un gol agli avversari e perdendo Pulisic nel momento clou. Anche in questo caso servirebbero forse alternative.

Berisha 6: Oggi ritorna a giocare nel suo ruolo e si vede sul piano della qualità e dell’efficienza. Peccato però che abbia ancora un’autonomia limitata, Dai suoi piedi, comunque, la palla viaggia più veloce.

Coulibaly 6: Dà ordine al centrocampo spesso lottando in inferiorità numerica contro almeno due avversari. Tanta quantità, tanto lavoro di sostanza fino a quando ne ha. È uno di quelli che ha sempre tirato la carretta e ciò si vede a un passo dalla volata finale.

(82′ Rebic) sv

Helgason 6,5: Di qualità ne serve a pacchi a questo Lecce. L’islandese è uno in grado, oggi, di assicurare palloni ben indirizzati, ben dosati, in gradi di mettere il compagno in condizioni di tirare in porta. Quello che ha con Krstovic e lavorando bene nell’azione del raddoppio. Poteva anche trovare la gioia personale, la meritava. Ed era finito fuori rosa.

(74′ Ramadani) 5,5: Un filo meglio di Pierret ma non è che ci voleva granché. Sulla carta avrebbe anche un buon tiro in porta ma non lo dimostra mai, nemmeno oggi.

Pierotti 6: Oggi uomo di fascia, di difesa (bella chiusura su Theo) e d’assalto fino a quando la condizione lo ha retto. Fallisce un comodo gol che sarebbe stato quello del raddoppio ma assiste bene i suoi compagni nello sviluppo della manovra offensiva. Andava cambiato prima, e anche Giampaolo lo sa.

(74′ Veiga) 5,5: La sua corsa forse sarebbe servita prima. Dà poco aiuto alla squadra e il Milan segna la terza rete.

Krstovic 8: Ai confini della doppia cifra di gol realizzati. Oggi fa ammattire la difesa rossonera trafiggendola due volte e creando una montagna di problemi agli spaesati difensori avversari. Fa reparto da solo. D’altronde è anche l’unico centravanti in rosa, contrariamente a quanto in società dicano di Rebic.

Tete Morente 5,5: Periodo di involuzione evidentissima, come altri suoi compagni. Insieme a Gallo nella prima parte di gara costruisce una buona catena d’assalto, poi si spegne la luce. Errore tattico grave in occasione del rigore concesso e segnato da Pulisic.

(82′ Banda) sv

Pierret 5: Se Coulibaly ci ha lasciato sangue e sudore sino all’ultima goccia di benzina, il francese sembra uno spettatore in campo, i suoi avversari lo aggirando come un birillo, non riesce a contrastarne uno che sia uno. A poco vale, dunque, la partecipazione al gol se poi per i restanti minuti di tempo è completamente sparito dal campo.

All. Giampaolo 5,5: Gioca un gran calcio a viso aperto, va avanti di due, poi finisce la benzina nelle gambe di qualcuno dei suoi uomini più importanti e non riesce a trovare alternative di valida qualità dalla panchina, anche perché di qualità ce n’è davvero poca. Urge cancellare quanto prima questa partitaccia e tuffarsi nella gara di Marassi con un obiettivo: giocare senza paura come dimostrato oggi sino al 60′. Servono alternative (per quante ne può avere): diversi elementi sono fuori forma e/o alla canna del gas.