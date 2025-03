LA CRONACA – Lecce, che beffa! I giallorossi dominano il Milan, poi si sciolgono e perdono

Una sconfitta che fa male quella subita dal Lecce con il Milan, che espugna il Via del Mare per 2-3. I giallorossi tengono a bada un avversario in confusione, che di fatto rianimano con una serie di errori in fila in pochi minuti. In attesa del match dell’Empoli ora la classifica dice +3 sulla zona retrocessione.

Giampaolo opta per il solito 4-3-3 ma aumenta la qualità a centrocampo, sostituendo Pierret con Helgason. Per Conceicao passaggio al 4-3-3 e Jimenez-Pulisic a supporto di Gimenez. Appena a 50 secondi dal fischio d’inizio il Milan trova il gol con Gimenez, che sul passaggio di Theo è però in fuorigioco. Passata la pura il Lecce reagisce ed al quinto Morente calcia forte, Walker si oppone con il corpo. Al 7′ gran contropiede e gol giallorosso: Helgason conquista palla e lancia Krstovic, il montenegrino trova l’angolo con il destro e batte Sportiello. Reazione rossonera con una nuova palla di Theo per Gimenez che la punta stavolta devia al lato. Al 12′ Bondo dal limite, Falcone blocca a terra. Al quarto d’ora il Milan troverebbe il pari con Gabbia, anche in questo caso revocato al VAR per fuorigioco. Occasionissima Krstovic al ventunesimo: l’attaccante semina il panico in area avversaria e, a Sportiello battuto, coglie il palo. Al ventitreesimo altra gran ripartenza salentina e Krstovic che manda in porta Pierotti, il quale spreca tutto con il destro. Alla mezz’ora discesa rossonera e palla per Pulisic, il cui diagonale trova attento Falcone. Il portiere giallorosso si ripete due volte a cavallo del quarantesimo, prima sul colpo di testa e poi sul tocco ravvicinato sempre di Gimenez. Al 47′ si rivede il Lecce con il diagonale di Helgason troppo debole per battere Sportiello che para in due tempi.

Nel secondo tempo il Milan prova ad arrembare ed al 52′ sfiora il pari con Gimenez, che caparbiamente conquista palla in area giallorossa e si gira cogliendo il palo. Un minuto e corner per la testa di Thiaw, alta sopra la traversa. Il Lecce quando riparte è una furia ed al 59′ raddoppia con uno straordinario contropiede. Il pallone dalla destra arriva a Krstovic, che di destro la insacca all’angolino. Nei minuti successivi i salentini hanno lo spazio per colpire, non riuscendolo a sfruttare. Così il Milan, favorito anche da un colpo di fortuna, colpisce. Al 68′ cross dalla sinistra di Leao e la palla sbatte sulla gamba di Gallo e si insacca all’angolino. Passano cinque minuti ed è invece Baschirotto ad abbattere Pulisic in area di rigore. Dal dischetto lo stesso americano fa centro. Il Lecce ora è in seria difficoltà, pur provando a reagire e andando nuovamente al tiro con Ramadani, alto di non molto all’ottantesimo. I rossoneri continuano a spingere ed al minuto 82 la rimonta è completata con il tocco da due passi di Pulisic. Nel finale i salentini si riversano in attacco, mancando il colpo del pari con una deviazione di testa di Krstovic alto sopra la traversa. Il match si chiude così sul 2-3.

Nel prossimo turno il Lecce giocherà sul campo del Genoa, venerdì alle 20.45.

—

IL TABELLINO

Lecce, stadio “Via del Mare”

sabato 08.03.2025, ore 18

Serie A 2024/25, giornata 28

LECCE-MILAN 2-3

RETI: 7′ e 59′ Krstovic (L), 68′ aut. Gallo (M), 73′ rig. e 81′ Pulisic (M)

LECCE (4-2-3-1): Falcone – Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo – Coulibaly (82′ Rebic), Berisha (56′ Pierret) – Pierotti (74′ Veiga), Helgason (74′ Ramadani), Tete Morente (82′ Banda) – Krstovic. A disp. Fruchtl, Samooja, Gaspar, Rafia, N’Dri, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Kaba, Sala. All. Marco Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello – Walker (74′ Fofana), Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez – Bondo (62′ Joao Felix), Musah (75′ Sottil) – Jimenez (46′ Leao), Reijnders, Pulisic – Gimenez (62′ Abraham). A disp. Nava, Torriani, Jovic, Chukwueze, Tomori, Florenzi, Bartesaghi, Terracciano. All. Sergio Conceicao.

ARBITRO: Daniele Doveri sez. Roma 1 (Di Gioia-Di Monte; IV Massimi; VAR Chiffi-Marini).

NOTE: ammoniti Berisha, Krstovic (L), Abraham (M). Rec. 4′ pt, 4′ st.

