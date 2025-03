LECCE – Giampaolo: “Grande delusione, avremmo meritato un risultato positivo”

Marco Giampaolo a Dazn dopo il ko in rimonta del Lecce col Milan.

“L’analisi della partita non è difficile, c’è grande delusione per aver fatto un’ora buona di grande partita. Probabilmente abbiamo pagato la qualità del Milan, noi siamo venuti meno in quei giocatori strategici per la preparazione della gara. Non ho fatto in tempo a sostituire Pierotti, tra Leao e Theo Hernandez c’era da lavorare. Peccato perché abbiamo preso due gol in tre minuti. C’è grande delusione, ma bisogna andare a cercare anche gli aspetti positivi ed essere consapevoli che con questa intensità la squadra ha tutte le possibilità di raggiungere l’obiettivo. A me per grandi tratti la squadra è piaciuta, 2-3 situazioni hanno sporcato la partita. La sconfitta ti fa vedere le cose in maniera complicata, ma dobbiamo avere la giusta lucidità. La squadra deve tirarsi su di morale, ho chiesto di giocare con la mente libera senza fare calcoli o avere pensieri negativi e da questo punto di vista mi è piaciuta molto. Credo che avremmo meritato un risultato positivo, senza nulla togliere alla qualità del Milan. Lecce troppo dipendente da Krstovic in zona gol? Oggi due gol li abbiamo fatti, non dovevamo subirne tre. Due gol contro il Milan dal mio punto di vista erano più che sufficienti. Adesso dobbiamo recuperare il prima possibile da questa delusione. Ogni parola in più credo sia superflua, dobbiamo riorganizzarci immediatamente”.