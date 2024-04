LECCE – Gotti sfida ancora una big: “Intensità e concentrazione per provare a scalare la montagna Milan”. I convocati

Dopo la Roma il Lecce si troverà ad affrontare un’altra squadra di alta classifica, il Milan. I giallorossi per cercare punti dovranno per forza di cose giocare al massimo delle proprie potenzialità, parola di Luca Gotti in conferenza stampa.

Il tecnico del Lecce ha aperto parlando del Milan: “Mi sentirete sempre dire di continuo che sarà difficile, come tutte le partite di A. Il Milan è di altissima classifica, sono in un ottimo momento e hanno caratteristiche diverse dalla Roma, gestisce il campo in maniera diversa per singoli e struttura. Ci imporrà di modificare alcune delle cose che ci hanno aiutato nella partita interna contro la Roma”.

L’intensità è un concetto sul quale il tecnico insiste più volte: “Per scalare la montagna Milan non so se basta. Di sicuro ci alleniamo con molta intensità di sicuro, non solo i giocatori che hanno giocato. Ci sono altri giocatori che mi stanno dando segnali positivi e li devo tenere in conto, devo cercare di utilizzare al meglio tutti. Faccio un inciso. A Salerno la squadra ha fatto quantità, un parametro diverso dall’intensità. Abbiamo corso circa 120 chilometri, contro la Roma 119, una signora prestazione dal lato quantità, però abbiamo perso mezzo chilometro a giocatore, è tanto per una partita di calcio. A Salerno c’è stata tanta fatica e poca soddisfazione, con la Roma abbiamo corso meglio ma pensiamo a quanta fatica c’è stata per portare i punti in casa della Salernitana”.

Le scelte a centrocampo non vanno date per scontate: “Cerco di non fissarmi sulla schematicità del calcio, sono capitate due partite che io ho letto in questo modo. Pensavo di cercare cosa trarre vantaggio, il Milan però è diverso e richiedono delle caratteristiche diverse, mi piacerebbe giocare con le caratteristiche dei miei calciatori. Gonzalez è una mezzala, dà dinamismo e ricchezza sulla gestione della palla e anche un po’ di indisciplina. Metto in conto tutto e cerco di capire cosa posso permettermi. Il Milan all’interno della stessa partita va ad ondate. A momenti ti travolge e a momenti rifiata. C’è genio, sregolatezza e fisicità. Cercherò di limitare alcune caratteristiche”.

A San Siro il Lecce può esaltare le sue qualità tecniche: “La risposta vera la dà il campo. Un aspetto importante di partite così è che loro non avranno una certa continuità di gestione, tu devi avere forza e personalità di gestire i tuoi palloni. Serve anche però la responsabilità di fare uscite con coefficiente di rischio. Così si sta in partita per 95 minuti. Corri solo davanti a loro altrimenti. La scorsa settimana servivano intensità e coraggio? Domani sono importanti le misure della squadra, l’avversario ha momenti, folate e tu devi stare dentro la parti”.

Anche in fase difensiva si può comunque fare meglio: “Non abbiamo subito molte palle inattive, abbiamo dimostrato attenzione, ma ci sono state un paio di sbavature su cui potevamo essere più bravi. L’allenatore non è mai contento”.

L’imprevedibilità del Lecce potrebbe essere un’arma: “De Rossi non aveva casistica a disposizione per studiare il Lecce, è normale che ha detto così. Pioli ha meno bisogno di vedere le partite, queste due del Lecce. Abbiamo giocato tante volte contro e sa come posso cercare di affrontare la sua squadra al di là del sistema di gioco. Ha un’idea di base”

Dorgu insieme a Gallo è una soluzione fissa: “Siamo sicuri che con Gallo sono due terzini? Il ragazzo ha tante risorse, credo che l’arrivo della sua carriera sarà in quella posizione, ma non è solo un terzino“. E ancora su Dorgu, si fa il paragone con Udogie: “Hanno diversi punti in comune. Udogie aveva fatto 4-5 spezzoni con il Verona cambiando sempre ruoli. Parliamo con Pozzo e facciamo il primo acquisto e lo ‘annuso’ in ritiro per poi schierarlo titolare in A dal primo minuto come quinto di centrocampo, quindi coperto da difensori e con più libertà. Punti in comune dico grande cilindrata, un motore importante, poi una gestione tecnica della palla. La differenza è che sono due ragazzi diversi, affrontano diversamente le cose, ma hanno entrambi un grande potenziale”.

I 27 tiri sono stati esaminati in settimana: “Sulle scelte possiamo incidere di più, sull’imprecisione un po’ meno. Uno dei dati che discutevamo è che il Lecce ha alcuni parametri buoni ed è 20° in altre. Nella precisione dei tiri in 30 partite siamo ultimi. Dobbiamo fare i conti con una realtà che è così”.

I convocati per Milan-Lecce:

PORTIERI: Falcone, Brancolini, Samooja;

DIFENSORI: Baschirotto, Gendrey, Gallo, Touba, Venuti, Pongracic, Dorgu;

CENTROCAMPISTI: Berisha, Blin, Gonzalez, Oudin, Rafia, Ramadani;

ATTACCANTI: Almqvist, Krstovic, Piccoli, Pierotti, Sansone, Banda.