EVENTI – A Nardò weekend con minibasket e torneo di calcio balilla per beneficienza

Due eventi da segnalare a Nardò nel weekend. Domani, 6 aprile, al “Pala Andrea Pasca” di Nardò in via Giannone, andrà in scena un’altra tappa pugliese del progetto “Camminare insieme”, un’occasione d’incontro tra il settore nazionale minibasket e scuola della Fip con la società sportiva, i bambini, gli istruttori e le famiglie. L’evento sarà curato dall’Asd Centro Devils Basket Nardò, rappresentato da Fabiana Liquori e Graziana Ronzino. Parteciperanno all’incontro Maurizio Cremonini (responsabile tecnico nazionale minibasket) e Roberta Regis (componente dello staff della nazionale di minibasket) che incontreranno tre gruppi di ragazzi per un’ora a testa, cominciando dagli Aquilotti alle ore 9.30, per passare agli Scoiattoli alle 10.30 e ai Pulcini alle 11.30.

Domenica 7, dalle ore 9, in piazza Salandra, si svolgerà il torneo amatoriale di calcio balilla a coppie con raccolta fondi a favore della locale associazione Avocad che opera nel servizio di volontariato per persone con disabilità e per le loro famiglie, vincitrice a marzo, a Melissano, del “Premio Inguscio-Velotti” (curato dalla Lilt di Lecce) per operatori non sanitari. L’evento è gratuito ed è organizzato dall’associazione “Step up” di Gianni Guagnano, in collaborazione con la locale Consulta dello Sport e la presidenza del Consiglio comunale. Info: 3409813796.