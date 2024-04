LECCE – Gotti, col Sassuolo un altro scontro diretto: “Queste sono gare decisive per la salvezza”

Nuovo match di campionato e nuovo scontro diretto per il Lecce, domani impegnato sul campo del Sassuolo. A presentare la sfida è stato il tecnico dei giallorossi Luca Gotti.

Questo appuntamento presenta similitudini di non poco conto rispetto a quello di una settimana fa: “Penso che per presentare questa partita le risposte siano più o meno simili rispetto alla gara con l’Empoli. Non penso agli avversari ma al tipo di gara che dobbiamo fare noi, è una partita importante e dobbiamo stare sul pezzo”.

A centrocampo novità obbligate: “Non ci sarà Ramadani ed abbiamo a disposizione diverse soluzioni. Possiamo rimanere con la struttura di queste prime partite oppure passare con il centrocampo a tre. Questa seconda possibilità si può anche verificare in corso d’opera”.

La linea tattica del match non è scontata: “Il Sassuolo è squadra con qualità e proprietà di palleggio. Ha elementi bravi nell’uno contro uno e vanno difesi da squadra. Sicuramente ci può essere qualche elemento in comune, in termini di chi attacca di più e chi difende di più, con quanto visto in City-Real, ma quello era più figlio di un risultato da difendere nella ripresa da parte del Real. Quindi molto dipende sempre da come si evolve il risultato”.

Su Dorgu e Banda: “Il danese ha grande duttilità e questo ci offre margine di soluzioni. Ha fatto anche la mezzala, sì, ma il mio compito è sfruttarne al meglio le caratteristiche in relazione a quelle dei compagni. Banda? Dispiace tantissimo non avere a disposizione questo giocatore che fin dall’inizio di campionato è ritenuto un giocatore chiave. Facciamo i conti con la realtà e lo accettiamo”.

La presenza salentina in trasferta sarà massiccia: “E’ tutta la settimana che incontro gente, non solo a Lecce ma anche in diversi paesi del Salento che in questa settimana ho avuto modo di visitare, che mi dice “ci vediamo a Reggio Emilia”. Sono stati davvero in tanti ed ovunque, tant’è che ad un certo punto mi sono chiesto quanti nostri tifosi ci sarebbero stati con il Sassuolo e mi sono reso conto che saranno davvero moltissimi. Questo è molto bello e mi fa sentire anche ancor più responsabilità”.

La quota salvezza dipenderà dagli scontri diretti: “I risultati della settimana scorsa, alcuni clamorosi, ci fanno dire che le sette squadre che si stanno giocando la salvezza sono tutte molto vive. Se chiede a tutti i sette allenatori se pensano di potersi salvare le diranno sì e che sarà dura. Il Lecce a 32 punti non si salva sicuro perché vorrà dire che ha perso con Sassuolo, Udinese e Cagliari. Gli scontri diretti saranno quindi decisivi anche in termini di quota salvezza. Sono comunque discorsi più giornalistici, sul campo serve stare concentrati a ciò che c’è da fare ed a lavorare”.

I convocati per Sassuolo-Lecce:

PORTIERI: Falcone, Brancolini, Samooja;

DIFENSORI: Baschirotto, Gendrey, Gallo, Touba, Venuti, Pongracic, Dorgu;

CENTROCAMPISTI: Berisha, Blin, Gonzalez, Oudin, Rafia;

ATTACCANTI: Krstovic, Burnete, Piccoli, Pierotti, Sansone.