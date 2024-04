LECCE – Faringite, preoccupano le condizioni di Ramadani

A distanza di 48 ore dal delicatissimo lunch-match di domenica a Reggio Emilia contro il Sassulo, in casa Lecce destano un po’ di preoccupazione le condizioni fisiche di Ylber Ramadani, da due giorni a riposo per probabile faringite con febbre connessa. L’albanese, insieme a Lameck Banda – per il quale è stato già previsto l’intervento chirurgico al ginocchio – sono stati i soli due assenti nell’allenamento diretto da mister Luca Gotti stamani all’Acaya Golf & Resort. In caso di defezione di Ramadani, Gotti dovrà ridisegnare il centrocampo che, nelle quattro partite nelle quali ha guidato la squadra dalla panchina, ha sempre visto la presenza, da titolari, dell’albanese in coppia con Alexis Blin. La sorpresa potrebbe anche essere l’impiego di Medon Berisha, che ben si è disimpegnato contro il Milan.

In avanti mancherà Pontus Almqvist, squalificato, ma ritornerà Nikola Krstovic, dopo aver guardato dalla tribuna Lecce-Empoli.

Domani la rifinitura al Via del Mare e la conferenza stampa di Gotti a partire dalle ore 12.45.