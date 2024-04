TENNIS – Al Ct Maglie 12 rappresentative nazionali in gara per il “21° Trofeo Maglio”

in foto: archivio

Ritorna a Maglie il “Torneo Internazionale di tennis Under 12 – Trofeo Maglio”, che si svolgerà sui campi del Circolo Tennis Maglie da domenica 21 aprile, quando si svolgerà la cerimonia d’inaugurazione (ore 18) con la presentazione del torneo e delle squadre nazionali partecipanti.

Saranno presenti i dirigenti nazionali e regionali della Federazione Italiana Tennis e Padel e rappresentanti istituzionali locali.

Ci sarà anche una rappresentanza del Tennis Wheelchair (in carrozzina), che, nello scorso mese di marzo, ha partecipato all’Open Nazionale di Calimera, primo torneo organizzato in Italia e unico nel Centro-Sud, con in gara i migliori tennisti italiani. Alla cerimonia sarà presente anche la squadra leccese finalista della Coppa delle Province della regione Puglia, le cui finali si sono disputate presso il Ct Maglie.

Al “Maglio” parteciperanno 12 nazionali: Italia, Bulgaria, Francia, Gran Bretagna, Romania, Germania, USA; San Marino, Malta, Danimarca, Svezia e Russia. Tennisti di punta della squadra azzurra sono Nicholas Lyam Basilone (2012, campione italiano U11) e Nicole Scarpino (2012, vicecampionessa italiana U11). Si prevede una partecipazione di oltre 150 tennisti, per un totale di circa 400 persone tra famigliari, dirigenti e allenatori.

Il tabellone di qualificazione comincerà domani, 20 aprile, preceduto dal Torneo Nazionale Under 12 che assegnerà le wild card per il tabellone principale europeo, che prenderà il via lunedì 22 aprile.