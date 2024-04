EVENTI – Parte “La ricerca sui pedali”: attraversando la Puglia in bici per combattere la fibrosi cistica

in foto: C. Calcagni

Partirà da Torre Santa Susanna (BR), alle ore 8 di giovedì 25 aprile, la quarta edizione de “La ricerca sui pedali”, iniziativa promossa da Oronzo De Tommaso (delegato della Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica, di Brindisi-Torre S. Susanna) per finanziare la raccolta fondi a favore della ricerca sulla fibrosi cistica. L’evento è patrocinato dalla Provincia di Brindisi e dai Comuni di Torre S. Susanna, Latiano, Palo del Colle, dal Consorzio ATSBR4, con la media partnership di Idea Radio e Gazzetta del Mezzogiorno.

La pedalata solidale attraverserà buona parte del territorio pugliese dal 25 al 29 aprile, attraverso un percorso che parte da Torre Santa Susanna e arriva ad Alberobello (BA), per tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sulla malattia e per sostenerne la ricerca.

Giovedì 25 si partirà da Torre Santa Susanna per attraversare Latiano, Mesagne, Brindisi e Grottaglie, con la presenza dei volontari della Fondazione che raccoglieranno fondi, distribuiranno gadget e organizzeranno un evento di clownterapia. Venerdì 26 si partirà da Grottaglie in direzione Massafra: al gruppo si unirà anche il campione di ciclismo Andrea Gurayev. Sabato 27, tappe a Castellaneta, Gravina ed Altamura. Domenica 28 la giornata si aprirà con la visita al Centro FC di Cerignola, con la partecipazione del Gruppo “SOS Sorriso Clownterapia Cerignola). I ciclisti proseguiranno verso Stornara, Ortanova, Foggia, per giungere a San Giovanni Rotondo. Lunedì 29, ultima tappa con partenza da Palo del Colle, passaggio per Acquaviva delle Fonti, San Michele di Bari e arrivo in piazza del Popolo ad Alberobello alle 15.30, con festa conclusiva.

Tra gli altri, ci saranno due ciclisti-testimonial d’eccezione, affetti da fibrosi cistica, come Rosario Grasso (volontario FFC in Sicilia) e Virginia Fiori (delegata FFC a Firenze). Con loro pedalerà, per la prima volta, anche Carlo Calcagni, Colonnello del Ruolo d’Onore dell’Esercito Italiano, atleta paralimpico pluripremiato, vincitore – solo poche settimane fa – di tre medaglie d’oro al Grand Prix Internazionale di Atletica Paralimpica di Jesolo e tre titoli di campione del mondo militare (QUI).

“Con la mia partecipazione alla ‘Ricerca sui pedali’ – afferma Calcagni – posso donare il mio tempo, un tesoro dal valore inestimabile perché non torna indietro, mai, e soprattutto posso contribuire alla raccolta fondi a favore della ricerca. Da malato, affetto da una grave patologia cronica, degenerativa ed irreversibile, so considerare benissimo l’importanza della ricerca e la necessità di sostenerla e finanziarla, attraverso raccolte fondi che possano offrire spiragli per una vita migliore, nonostante le difficoltà. Credo nella scienza e nella professionalità di medici e ricercatori, che investono tempo, risorse ed energie per rendere meno traumatica la malattia e per prendersi cura “anche” della persona che, quando diventa fragile, dovrebbe essere trattata con la massima accortezza possibile, non solo dal punto di vista fisico, ma anche e soprattutto psicologico. Spendersi per gli altri dà un senso alla mia vita“.

Chi vorrà partecipare alla causa, potrà adottare simbolicamente alcune tratte del percorso per finanziare la ricerca attraverso retedeldono.it.

Coordinate di donazione con bonifico bancario

Beneficiario: Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica

Codice IBAN: IT 47 A 02008 11718 000102065518

Istituto bancario: UniCredit Banca – Agenzia di Borgo Trento (VR)

Causale: “La ricerca sui pedali”

Contatti e informazioni

E-mail: laricercasuipedali@gmail.com

Oronzo De Tommaso 3272056243

Rosario Grasso 3471358608

Virginia Fiori 3336485308

FB: la ricerca sui pedali – IG: @la_ricerca_sui_pedal