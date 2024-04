TERZA CATEGORIA/Lecce – Il Giudice sportivo, gare del 14.04.2024

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 14 aprile 2024 in Terza Categoria Lecce.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ATL. CARMIANO MAGLIANO:

ATL. SALVE: Massimo De Marco (all., fino al 29/04/24); Fabio A. Liso (1)

CALIMERA:

CASTRIGNANO DG:

OLYMPIQUE S.:

P. MARTIUS:

P. SOGLIANO: Mattia Colazzo (1); Carlo Origlia (1); Andrea Fattizzo (1)

REAL SQUINZANO:

S. GUAGNANO:

SALENTINA C.: Stefano Trapolino (1)

SANNICOLA:

SPONGANO:

SUPERSANO: Andrea Desiderato (all., fino al 29/04/24)

V. CARMIANO: Raul Bello (1)

NB: Castrignano-P. Martius di domenica 21 aprile è posticipata alle 19.30; Sannicola-Salentina calcio è anticipata al 20 aprile alle 16.30.