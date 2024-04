CD GALLIPOLI – Panchina (ri)affidata a Francesco Di Gennaro

Nella tardissima serata di ieri, attraverso esclusivamente i propri canali social, l’Asd Città di Gallipoli ha comunicato il nome del nuovo allenatore. Era nell’aria e, adesso, c’è l’ufficialità: si tratta di Francesco Di Gennaro, napoletano classe 1982, già vice di Sandro Carrozza.

Da calciatore, Di Gennaro è stato protagonista con la maglia del Gallipoli nel biennio 2007-09, con la storica promozione dalla C alla B e, per metà stagione, anche in serie cadetta fino a dicembre ’09. Il nuovo tecnico degli ionici ha già guidato il Gallipoli in questa stagione nella partita successiva alle dimissioni di Carrozza, quella vinta in casa con l’Andria per 3-2, prima di lasciare il testimone (rimanendo vice) a Giovanni Cavallaro, esonerato due giorni fa.

Di Gennaro sarà affiancato, come secondo, da mister Rosario Gaetani.