CD GALLIPOLI – Ufficiale, esonerato mister Cavallaro

L’Asd Città di Gallipoli ha comunicato, poco fa, l’esonero del tecnico Giovanni Cavallaro.

Cavallaro fu promosso allenatore in seguito alle dimissioni di Sandro Carrozza, esordendo il 19 novembre nel match giocato in trasferta contro la Palmese, dopo che, nella partita precedente contro la Fidelis Andria, la squadra era stata seguita in panchina da Francesco Di Gennaro. In 20 partite con Cavallaro alla guida, il Gallipoli ne ha vinte sei, pareggiate quattro e perse dieci, ultima delle quali quella casalinga contro il Gravina di domenica scorsa.

Si attendono, a breve, nuove comunicazioni da parte della società sul nome dell’allenatore che chiuderà la stagione regolare. La prossima partita sarà la trasferta sul campo della capolista Team Altamura.