LECCE – Ginocchio ancora dolorante, Banda sarà sottoposto a intervento chirurgico

La stagione di Lameck Banda potrebbe essere finita qui. L’Us Lecce, poco fa, ha comunicato che il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico al ginocchio a causa di una gonalgia destra da rotula alta. Stagione più che tribolata per l’esterno zambiano che dopo un buon avvio di campionato si è fermato una prima volta a settembre per una lesione di primo grado ai flessori della coscia destra. Rientrato a fine ottobre, ha dato il suo contributo alla causa Lecce con due gol e due assist prima dell’espulsione di Milano sponda Inter che gli costò due giornate di squalifica in corrispondenza della partenza per la Coppa d’Africa.

Dal torneo continentale africano, Banda è tornato acciaccato e non ha più raggiunto uno stato di forma sufficiente, lavorando spesso a parte nelle ultime settimane per via di un altro dolore al ginocchio, di cui si parla oggi.

Appare improbabile che il calciatore giallorosso possa recuperare in tempo, sia nella riabilitazione post-intervento, sia nella condizione muscolare, per prendere parte alle ultime partite di campionato che si chiuderà tra meno di un mese e mezzo.