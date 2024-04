LECCE – Pongracic a Dazn Talks: “Qui mi sento molto amato. Sogno di rivedere Falcone all’Europeo”

Dopo aver chiacchierato con Alexis Blin, qualche settimana fa, ieri Ilaria Alesso e Barbara Cirillo di Dazn Talks hanno “preso un caffè” con il difensore del Lecce, Marin Pongracic. Ecco alcune dichiarazioni del centrale croato.

AMBIENTE – “Qui a Lecce mi sento molto amato, abbiamo dei tifosi incredibili, appassionati, ed è bellissimo giocare così. Sinora la nostra stagione è stata buona, è tutto nelle nostre mani, siamo contenti di avere 32 punti e rimangono sei partite, decideremo noi quale sarà la nostra strada. In alcune partite potevamo ottenere di più, ma il calcio è così, a volte sei fortunato, a volte no”.

NAZIONALE – “Quando sono arrivato qui mister e direttore mi hanno detto che mi avrebbero aiutato ad andare in nazionale. L’anno scorso ho giocato poco perché sono stato infortunato, quest’anno sto giocando tanto e sono convocato, per me è una cosa bellissima. I miei giocatori preferiti? Messi e Ibrahimovic nel periodo in cui giocavo da attaccante o centrocampista, sino a 14 anni, ma anche Ronaldinho e Zidane. Ibra l’ho conosciuto di recente, è molto umile, abbiamo fatto una foto insieme. Nel mio ruolo direi Virgil Van Dijk (difensore olandese del Liverpool, ndr), per me è incredibile. Spero di essere convocato quest’estate, e magari di rivederci insieme a Falcone che per me è una sicurezza, top tre in Serie A”.

SPOGLIATOIO – “Chi è il più simpatico? Berisha, Ramadani ma anche Sansone e Krstovic. Blin è il più serio, ma non troppo. Giocare con Baschirotto? Bellissimo, c’è connessione tra di noi, abbiamo fatto anche tante partite buone e fuori dal campo siamo amici”.

RICORDI – “La partita più emozionante? L’anno scorso quella di Monza, dove ottenemmo la salvezza, anche se io non giocavo per infortunio. Falcone parò un rigore, Colombo lo segnò e centrammo l’obiettivo”.

SOGNI – “Il primo, la salvezza. Abbiamo fatto tanto per arrivare sin qui. Poi, spero di essere convocato all’Europeo e di fare qualcosa con la Croazia“.

CONSIGLI TURISTICI – “Le spiagge preferite nel Salento? Tante, io sono uno che gira molto. Il mio posto preferito è Baia dei Turchi, vicino Otranto, ma anche Porto Cesareo, Leuca, Porto Miggiano, tutto il Salento e la Puglia sono bellissimi, oltre che, naturalmente, anche Lecce città. In Europa? Le spiagge più belle che ho visto sono nella parte Ovest di Creta e nel Sud del Portogallo, ad Algarve”.