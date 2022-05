LECCE – Giornata di Cda, domani la presentazione di Collardi. Attese sorprese

Domani, 27 maggio, sarà il giorno di Boris Francesco Jean Collardi, il nuovo socio dell’Us Lecce che sarà presentato, a partire dalle ore 10, nella sala stampa “Sergio Vantaggiato” sita al Via del Mare. Collardi, insieme a Luciano Barbetta, sono i due “rinforzi” entrati a far parte della società con la quota del 10%. E, a proposito di Collardi, pare che sia in arrivo in Italia anche Raffi Ahmad, amico del neo socio del Lecce, imprenditore indonesiano da oltre 60 milioni di follower. Lo stesso Ahmad, dai suoi profili social, ha invitato i suoi follower a tenere d’occhio il profilo dell’Us Lecce.

Nel Consiglio d’amministrazione odierno sarà ufficializzato anche il nuovo amministratore delegato, Sandro Mencucci, oltre al nuovo Cda e al nuovo Collegio sindacale. L’organo resterà in carica quattro anni.

Infine, passando all’aspetto tecnico: chiamata in Nazionale per Dermaku (Albania) e Helgason (Islanda), che saranno impegnati in alcuni match di qualificazione per la prossima Nations League.