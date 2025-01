LECCE – Giampaolo ha le idee chiare: “A Parma è tosta, ma il nostro credo non cambia”. I convocati

Nuova vigilia di campionato per il Lecce, ospite domani del Parma nell’anticipo del venerdì. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso Marco Giampaolo in conferenza stampa:

DIFESA. “Con Cagliari e Inter sono state diverse. Con i nerazzurri al netto dei due regali poi la squadra ha fatto la prestazione di coraggio che doveva fare. Poi tra noi e loro ci sono categorie di differenza. Ma in ogni caso parliamo di qualcosa di diverso rispetto a Cagliari”.

PARMA. “Non so se avranno ricadute psicologiche dai gol presi alla fine con il Milan, questo può saperlo solo Pecchia. E’ una squadra che gioca, con caratteristiche diverse rispetto alla nostra, più stile Como o Venezia. E’ una sfida tosta, complicata, che ci solleciterà sul piano della tenuta e psicologico. Io devo analizzare le prestazioni, non i risultati, che possono essere bugiardi come con Venezia e Lazio. Mi serve la prestazione, al netto degli errori singoli”.

DORGU. “Ad oggi è ancora un giocatore del Lecce, ed in quanto tale è trattato. Poi in questo caso i discorsi in causa sono tanti, i fattori che influiscono pure e dunque dovrò considerarli al fine di prendere la decisione che sia quella più giusta per tutti”.

TIPO DI GARA. “Il Parma è una squadra diciamo aperta, che lascia diversi giocatori sopra la linea della palla e che ha tanti giocatori offensivi. Quando riparte è pericolosa e noi dovremo vedere se sarà meglio, aspettarli, aggredirli”.

FORMAZIONE. “Giocherà la squadra che reputo migliore, e questo non solo dal punto di vista teorico. Sceglierò la miglior formazione sulla base di quella che è stata la settimana di lavoro e le varie considerazioni che vanno fatto. Di certo non cambierà il credo calcistico da proporre”.

GALLO. “E’ un giocatore che se gioca con continuità non ha 90 minuti nelle gambe, ne ha 180. Ultimamente non ha avuto questa continuità, quindi non so se giocherà tutta la gara ma giocherà”.

NUOVI. “Veiga e Gabriel sono un investimento del club. Abbiamo bisogno di tempo conoscerci, capirci linguisticamente parlando. Com’è stato detto sono arrivati per allargare la base numerica dei difensori. Poi bisogna allenarci, conoscerci, capire. Parliamo di giocatori giovani con usi e costumi da comprendere. Sono investimenti che il club ha fatto e su cui lavorare”.

BERISHA. “Auspicavo di averlo in squadra. Sta meglio, ma non in modo tale da essere della gara, quindi abbiamo preferito di questo”.

Tra i convocati c’è ancora Dorgu. Presenti anche gli ultimi arrivati Tiago Gabriel e Veiga.

PORTIERI: Falcone, Fruchtl, Samooja

DIFENSORI: Baschirotto, Bonifazi, Gallo, Guilbert, Jean, Tiago Gabriel, Veiga

CENTROCAMPISTI: Coulibaly, Helgason, Kaba, Pierret, Ramadani

ATTACCANTI: Burnete, Dorgu, Karlsson, Krstovic, Morente, Pierotti, Rebic