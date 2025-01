ECCELLENZA – Tutti i tabellini della 27ª giornata

Eccellenza pugliese 2024/25: i tabellini della 27esima giornata

S. MASSAFRA-BARLETTA 0-0

S. MASSAFRA: Pizzaleo, Pavone, Secondo, D’Arcante, Fabiano, Amatulli, Perrino, Napolitano (24′ st Richella), Serafino (33′ st Mirizzi), Quazzico (33′ st Maiorino), Russo. All. Malacari.

BARLETTA: Massari, De Gol, Montrone, Mariani, Lavopa, Turitto, Bayo (13′ st Parisi), Giambuzzi, Scaringella, Di Benedetto (35′ st Rotondo), Lopez. All. De Candia.

ARBITRO: Cacciapaglia di Bari.

—

MANDURIA-ATL. ACQUAVIVA 0-0

MANDURIA: Maggi, Farucci, Chiochia (49′ st Teixeira), Stranieri, Martina (35′ st Zuccaro), De Sousa, Balanda, Rizzo (15′ st Coronese), Sosa (32′ st Palumbo), Vapore (35′ st Cutrone), Perchaud. All. Marsili.

ATL. ACQUAVIVA: Bozzi, Di Cillo, Asselti, Pesce, Difino, Taal, Guglielmi, Novelli, Bongermino, Marasciulo, Capozzo (21′ st Vigna). All. Leonino.

ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.

—

MOLFETTA-GALLIPOLI 1-2

RETI: 5′ pt Benvenga (G), 13′ pt Secka (M), 15′ pt Schirosi (G)

MOLFETTA: Lutzardo, Thiam, Mercurio, Cianci (23′ sgt Taccarelli), Esposito, Leuzzi (33′ st Forgione), Vino, Camara, Partipilo, Romito (23′ st Carlucci), Secka. All. Carbone.

GALLIPOLI: Menendez, Iborra, Galan, Benvenga, Sansò (30′ st Della Rocca), Tarantino, Avantaggiato, Morleo (23′ st Cazzato), Amarildo, Scialpi, Schirosi. All. Sportillo.

ARBITRO: Racanelli di Bari.

—

GALATINA-N. SPINAZZOLA 2-1

RETI: 17′ pt Caruso (S), 32′ st Mariano (G), 43′ st Cilenti (G)

GALATINA: Passaseo, Sorino (10′ st Cilenti), Mancarella J., Fruci, Arnesano (22′ st De Blasi), Monteduro, Caputo (10′ st Marzio), Romano (30′ st Legari), Mancarella G. (30′ st Candido), Molina, Mariano. All. Tartaglia.

N. SPINAZZOLA: Liso, Cappellari, Cagnetta, Danielli, Losappio, Diomade, Bux (15′ st Bellino), Fucci, Corado (15′ st Colonna), Bonanno, Caruso (20′ st Mbaye). All. Zinfollino.

ARBITRO: Paolillo di Barletta.

—

ATL. RACALE-FOGGIA INCEDIT 2-1

RETI: 15′ pt Bevilacqua (F), 39′ st e 42′ st Barbero (R)

ATL. RACALE: Ferraris, Sasso, Guevara, Milessi (32′ st Santomasi), Layus, Giglio (1′ st Gravina), Pennetta (12′ st Filippi Filippi), Flordelmundo, Gutierrez, Romano (18′ st Barbero), Portaccio (5′ st De Donno). All. Calabuig.

FOGGIA INCEDIT: Tigre, Rubino, Morisco (33′ st Spinelli), Della Corte, Pissinis, De Palma (36′ pt Stele), Dascoli C., Cicerelli, Bevilacqua, Colella, Siclari. All. La Salandra.

ARBITRO: Pastori di Busto Arsizio.

NOTE: Espulso Pissinis (F) al 33′ pt per aver interrotto una chiara occasione da gol.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Una doppietta di Valentin Barbero regala tre punti quasi insperati al Racale che batte e stacca il Foggia Incedit riscattando la sconfitta subita dal Bisceglie domenica scorsa. Ma quanta fatica per la squadra di Calabuig, sotto di un gol già al 15’ quando Ferraris calcola male il tempo per l’uscita alta lisciando il pallone e consegnandolo a Bevilacqua per il comodo tap in a porta vuota. I foggiani però si complicano la vita da soli: al 33’ Pissinis stoppa Gutierrez lanciato a rete e l’arbitro non può far altro che espellerlo. In dieci gli ospiti stringono i denti e si difendono con ordine rischiando pochissimo, anzi sfiorando il raddoppio al 30’ con un destro di Dascoli che Ferraris toglie dall’incrocio. Sul rettilineo finale, però, è il Racale a far festa: al 39’ Barbero sfrutta una corta respinta, entra in area da sinistra e infila il diagonale dell’1-1. Tre minuti dopo, poi, è ancora l’argentino a battere Tigre con un preciso colpo di testa su perfetto assist di Flordelmundo.

—

NOVOLI-BRILLA CAMPI 2-0

RETI: 27′ st Calò, 43′ st Garnica

NOVOLI: Suma, Zecca (16′ st D’Andria), leone, Maccarrone, Lobjanidze, Calò (47′ st Gullaci), Garnica, Galan (16′ st Soares), Pignataro, De Blasi (25′ st Quarta), Ginard (40′ st Marrocco). All. Luperto.

BRILLA CAMPI: Carriero, Attanasio (36′ st De Luca), Maniglia, Iaia, Carrozzo, Torres, Carlucci (26′ st Valzano), Caravaglio, Mascarenhas, Marti, Poleti (26′ st Facecchia). All. Patruno.

ARBITRO: Fiorino di Bari.

—

ARBORIS BELLI-BISCEGLIE 2-2

RETI: 35′ pt Mezzapesa (A), 46′ pt Forbes (B), 23′ st Konè (B), 43′ st Garcia (A)

ARBORIS BELLI: Menegatti, Biundo, Fumarola, Labarile (28′ st Buccoliero), Angelini, Torrisi (20′ st Turnone), Calderon (40′ st Garcia), Mezzapesa, Laguardia, Fernandez (43′ st Decarolis), Ganoshi (13′ st Longo). All. Solidoro.

BISCEGLIE: Bux, Taccogna, Di Fulvio, Visani, Ciurlo, Forbes, Pedrini (21′ st Salvador), Martinez, Konè (35′ st Altamura), Manzari (21′ st Palazzo), Aguilera. All. Di Meo.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

—

CANOSA-BITONTO 3-0

RETI: 19′ pt Mangialardi, 23′ st Martinez, 39′ st Talin

CANOSA: Tarolli, Milano (43′ st CafagnaI, Lamacchia (7′ st Santoro), Solano, Gomes, Talin, Coco (19′ st Comitangelo), Barrasso, Sanchez (41′ st Pizzulli), Mangialardi, Martinez (30′ st Ciannamea). All. Lanotte.

BITONTO: Addario, Cantalice, Latrofa (26′ st Marchitelli), Cannito (38′ st Grumo), Senè, Tedone (10′ st Petitti), Trofo (33′ st Ingredda), Lavoratti, Demichele, Bozzi (19′ st Gagliardi), Aprile. All. Modesto.

—

CORATO-POLIMNIA 0-0

CORATO: Lacirignola, Ripanto, Rantucho, Dispoto, Fanelli, Colaci, Volpe, Frappampina (14′ st Joof), S. Falciano, Campitiello (30′ st Massari), Sidibe (30′ st Petrone). All. Diaw.

POLIMNIA: Lonoce, Avantaggiati, Divittorio, Zaccaria, Rapio, Zizzi, Loseto (27′ st Ramos), Urbano, Camara, Lanzone (38′ st Melono), Patierno (27′ st Prekducaj). All. Anaclerio.

ARBITRO: Matera di Bari.

—

UC BISCEGLIE-GINOSA 4-0

RETI: 4′ pt e 26′ pt Amoroso (UC), 13′ st Andriano, 33′ st Suriano

UC BISCEGLIE: Rocchitelli, Dicorato, Bufi (33′ st Pisani), Monopoli, Petrizzelli, Pelosi (25′ st Dembelè), Andriano, Ngom (15′ st Paolillo), Farinola (20′ st Soldani), Suriano, Amoroso (25′ st Saani). All. Monopoli.

GINOSA: Coletta, Spinelli (40′ st Cicala), Giaracuni, Patronelli (15′ st Blasio), Illiano, Fede, Schirizzi (33′ st Lovecchio), Kaial, Verdano (15′ st Fayè), Gatto, Ferrero. All. Passariello.

ARBITRO: Cavalieri di Treviglio.